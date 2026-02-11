El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que la Presidencia del Consejo de Ministros (Presidencia del Consejo de Ministros – PCM) ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario contra el presidente de su Consejo Directivo, Omar Franco Chambergo Rodríguez.

La entidad precisó que la apertura del proceso constituye una actuación orientada exclusivamente al esclarecimiento de los hechos materia de evaluación y no implica, en modo alguno, un pronunciamiento sobre responsabilidad.

Osinergmin anuncia inhibición de su presidente y designa titular interino | Foto: Referencial

A través de un comunicado institucional, Osinergmin señaló que colaborará de manera plena y oportuna con las instancias correspondientes, con el objetivo de contribuir a una identificación objetiva de las causas que motivaron el inicio del procedimiento.

En ese sentido, manifestó su confianza en que las actuaciones se desarrollarán dentro del marco legal vigente y con el rigor técnico que caracteriza a las instituciones públicas, en observancia de los principios de legalidad, debido proceso y transparencia.

Como parte de las medidas adoptadas durante el desarrollo de las investigaciones, el presidente del Consejo Directivo acató la exoneración de la obligación de asistir al centro de trabajo y se inhibió del ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso. Según precisó el organismo regulador, esta decisión busca garantizar la objetividad e imparcialidad del procedimiento administrativo disciplinario en curso-

En este contexto, el vicepresidente del Consejo Directivo, Aurelio Ochoa Alencastre, asumirá la presidencia interina de Osinergmin. La entidad subrayó que esta transición interna no afecta el cumplimiento de sus funciones y que el organismo mantiene inalterable su misión de supervisar y regular los sectores de energía y minería, en beneficio de la ciudadanía y con énfasis en la seguridad, calidad y sostenibilidad de los servicios que se brindan a nivel nacional.

Por su parte, Omar Chambergo Rodríguez reiteró su disposición a colaborar con las autoridades competentes y sostuvo que su gestión se ha desarrollado bajo principios de integridad, responsabilidad y servicio al país. Asimismo, expresó su confianza en que el proceso permitirá esclarecer cualquier situación de manera transparente, conforme a las reglas que rigen la función pública.