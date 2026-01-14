Gobierno aún no decide aprobar propuesta que busca masificar el gas natural en 15 ciudades de regiones del centro y sur del país FOTO: GIANCARLO SHIBAYAMA/ EL COMERCIO
Gobierno aún no decide aprobar propuesta que busca masificar el gas natural en 15 ciudades de regiones del centro y sur del país FOTO: GIANCARLO SHIBAYAMA/ EL COMERCIO
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

Han pasado más de dos años desde que la empresa Cálidda propuso, a fines del 2023, extender su concesión más allá de Lima y Callao, de forma que abarque también a siete regiones del centro y sur del Perú, pero hasta ahora el Gobierno no toma una decisión.

TE PUEDE INTERESAR

Moody’s analiza al Perú: desde leyes que generan gasto hasta Petroperú, ¿qué le preocupa?
Petroperú: primeros contratos para abrir puertas a privados estarían suscritos en junio
Petroperú se queda sin rating de Fitch ante debilidad de liquidez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.