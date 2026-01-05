El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los peruanos tras la reciente intervención militar en Venezuela, y aseguró que buscan buenas relaciones para garantizar el bienestar “para el mundo”.

A través de una publicación de X, la Embajada de Estados Unidos en Perú compartió las palabras dichas por Trump luego de capturar a Nicolás Maduro.

“Queremos rodearnos de buenos vecinos. Queremos rodearnos de estabilidad. Queremos rodearnos de energía”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Mercado petrolero absorbería impacto de captura de Maduro en medio de abundante oferta

Según el presidente Trump, necesitan esa estabilidad “para nosotros mismos, para el mundo”, por lo que “queremos asegurarnos de poder protegerlo”.

Luego de la caída de Nicolás Maduro, el presidente Trump reconoció que administrarán Venezuela y su prioridad será la explotación petrolera.

En esa línea, el mandatario peruano, José Jerí, calificó la operación norteamericana deja “una nueva era en democracia y libertad”.

“Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad” , escribió en X.

El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer).

Según Jerí Oré, con la caída de Maduro muchas familias podrán reencontrarse en Venezuela, por lo que Perú dará las facilidades para que su regreso sea inmediato sin importar su condición migratoria.

¿En qué situación se encuentra Nicolás Maduro?

Cabe recordar que Nicolás Maduro se encuentra recluido en Nueva York. Durante su comparecencia ante un tribunal, el dictador se declaró no culpable de los cargos que se le imputan: conspiración para el narcoterrorismo, para importar cocaína, posesión de armas de guerra.

Además, durante la jornada se desarrolla el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, en la que diversas potencias y funcionarios del frente mundial marcan sus posiciones sobre el ataque contra Caracas.

Para China y Rusia, Estados Unidos no respetó el derecho internacional, mientras que para Washington, no hay ninguna guerra y no se puede defender a un gobierno ilegítimo y tirano.