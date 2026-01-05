La infraestructura petrolera de Venezuela no resultó afectada tras una serie de ataques de Estados Unidos en Caracas y otros estados, según personas con conocimiento del asunto. Instalaciones clave como el puerto José, la refinería de Amuay y áreas petroleras de la Faja del Orinoco siguen operativas, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Si bien Venezuela fue alguna vez una potencia productora de petróleo, su producción se ha desplomado de forma pronunciada durante las últimas dos décadas y ahora representa menos del 1% del suministro global. La presión reciente de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, incluida la incautación de petroleros que transportaban crudo venezolano, obligó al país a comenzar a cerrar algunos pozos.

El presidente Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa el sábado que las sanciones sobre la industria petrolera de Venezuela seguirán vigentes y que empresas petroleras de Estados Unidos ayudarán a reconstruir la infraestructura y reactivar la producción. Esa reconstrucción sería altamente ambiciosa y, con mayor probabilidad, un objetivo lejano. Mientras tanto, se espera que la oferta mundial de petróleo supere la demanda en 3.8 millones de barriles diarios en 2026, lo que marcaría un excedente récord, según la Agencia Internacional de la Energía.

Los precios del crudo se han desplomado en las últimas semanas hasta alrededor de US$ 60 por barril. Un producto de negociación minorista de fin de semana operado por IG Group mostró que el crudo de Estados Unidos llegó a subir cerca de US$ 2 frente al cierre del viernes.

“Evalúo que los precios del crudo Brent subirán solo de manera marginal en la apertura del domingo por la noche, en US$ 1 a US$ 2 o incluso menos”, dijo Arne Lohman Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management. “Incluso en condiciones normales, una disrupción de esta magnitud es manejable para el mercado. En particular, todas las previsiones apuntan a una sobreoferta significativa en el primer trimestre, impulsada por una demanda estacionalmente débil y aumentos de producción de la OPEP+”.

El presidente venezolano, Nicolás Mauro, en una imagen de archivo. Foto: AFP

Las incautaciones de petroleros en el Caribe en las últimas semanas han inquietado a los operadores de buques sancionados. Al menos siete embarcaciones han revertido su rumbo o se han detenido en el mar, según movimientos de buques rastreados el viernes por Bloomberg. Eso se suma a otras cuatro que se alejaron inmediatamente después de que fuerzas de Estados Unidos abordaran el buque Skipper a mediados de diciembre.

Pese a la volatilidad del último mes, la petrolera estadounidense Chevron Corp. ha continuado operando en el país bajo una exención de sanciones otorgada por la administración Trump.

“Chevron sigue enfocada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos”, dijo la empresa en un comunicado el sábado. “Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”.

La captura de Maduro alimenta la especulación sobre el futuro de la industria petrolera venezolana en el largo plazo. Se estima que el país posee más reservas de petróleo en el subsuelo que Arabia Saudita y, a lo largo del último siglo, ha atraído a algunos de los mayores operadores internacionales.

Pero dos olas de nacionalización dejaron un mal sabor entre compañías como Shell PLC, Exxon Mobil Corp. y ConocoPhillips. Exxon y Conoco buscaron posteriormente compensaciones tras la incautación de sus activos por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

Además de Chevron, la española Repsol, la italiana Eni SpA y la francesa Maurel et Prom SA también siguen presentes en Venezuela y participan en proyectos de petróleo y gas junto a la estatal Petróleos de Venezuela SA.

Trump dijo el sábado que empresas de Estados Unidos reconstruirán el sector petrolero venezolano y venderán una “gran cantidad” de petróleo a compradores globales, incluidos clientes actuales y nuevos. No quedó claro de inmediato a qué compañías se refería ni especificó qué tan pronto podrían comenzar a producir.

“La historia muestra que un cambio de régimen forzado rara vez estabiliza rápidamente el suministro de petróleo, con Libia e Irak como precedentes claros y aleccionadores”, dijo Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy.