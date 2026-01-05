An oil tanker anchored at the dock of an oil refinery on Dec. 18, 2025 in Puerto Cabello, Venezuela.
An oil tanker anchored at the dock of an oil refinery on Dec. 18, 2025 in Puerto Cabello, Venezuela.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Aunque la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras ataques aéreos de Estados Unidos marca un acontecimiento geopolítico de gran magnitud, las primeras señales sugieren que el mercado petrolero global absorberá el impacto sin sobresaltos mayores.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.