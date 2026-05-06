Proyecto de ley regula creación y escisión de EPS en Perú. (Foto: Andina)
Proyecto de ley regula creación y escisión de EPS en Perú. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El debate sobre la calidad en el servicio de agua en el Perú suma un nuevo capítulo. Un proyecto de ley propone ahora un régimen excepcional “que permita a las municipalidades provinciales promover la reorganización de la prestación de los servicios de saneamiento mediante la creación de nuevas empresas prestadoras (EPS) dentro de su ámbito”, se puede leer en el documento.

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