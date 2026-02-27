El Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), aprobó su Plan de Gobierno Digital 2026-2028, una hoja de ruta que apunta a modernizar de manera integral su gestión institucional en los próximos tres años.

El director ejecutivo, José Gómez Nestares, sostuvo que este instrumento estratégico responde a la necesidad de superar la obsolescencia tecnológica y mitigar riesgos operativos y legales.

El plan se desarrollará en tres fases progresivas. El 2026 estará enfocado en fortalecer la gobernanza digital; el 2027 se destinará a inversiones en infraestructura tecnológica crítica; y el 2028 marcará la consolidación del proceso, con la digitalización de los principales procedimientos institucionales.

La estrategia contempla diecinueve proyectos agrupados en cinco ejes: gobernanza, desarrollo de capacidades, seguridad de la información, modernización de infraestructura y digitalización de procesos.

Entre los principales beneficios esperados figura una reducción de entre 30% y 40% en los tiempos de tramitación administrativa, así como una disminución del 80% en la exposición a la pérdida de información. Además, se proyecta alcanzar trazabilidad total de documentos y contar con información disponible en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

La implementación estará a cargo del Comité de Gobierno y Transformación Digital del PASLC, presidido por la Dirección Ejecutiva. Todas las unidades institucionales participarán en la adopción de las nuevas herramientas tecnológicas, con el fin de asegurar una transición ordenada y alineada con los objetivos sectoriales.

El plan fue formalizado mediante la Resolución Directoral N.° 00000016-2026/VMCS/PASLC, del 20 de febrero de este año. El primer reporte de avances será remitido en julio a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, como parte del compromiso del programa con la modernización del Estado y la mejora continua de los servicios brindados.