El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entregó 1,073 predios del Estado que representan más de 27,000 hectáreas, destinadas a proyectos de inversión pública, desarrollo urbano, servicios básicos y actividades productivas en todo el país durante el año 2025.

Precisó que, hasta el 29 de diciembre, se ejecutaron diversos actos de disposición y administración de bienes estatales, entre los que destacan la primera inscripción de dominio por leyes especiales de 413 predios, así como 394 transferencias de dominio, 178 afectaciones y cesiones en uso, además de actos de superficie, permuta y reserva, que en conjunto superan las 19,900 hectáreas.

Indicó que la entrega de predios benefició a todas las regiones del país, siendo Arequipa la que registró la mayor extensión asignada con más de 25,840 hectáreas, seguida por La Libertad, Áncash, Lima y Piura, lo que contribuyó al impulso de proyectos estratégicos y al cierre de brechas territoriales.

En materia de defensa del patrimonio estatal, el MVCS señaló que se logró la recuperación de 133 predios, equivalentes a más de 505 hectáreas, principalmente mediante procesos extrajudiciales, con acciones relevantes en regiones como Ica, Piura, Áncash y Lima.

De manera complementaria, el sector informó que se fortalecieron las capacidades técnicas mediante la certificación de 391 servidores públicos en 10 convocatorias nacionales, así como la capacitación de 6,950 servidores de los niveles nacional, regional y local, con el objetivo de consolidar una gestión moderna, técnica y descentralizada de los bienes del Estado.