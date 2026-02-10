El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, defendió la transferencia de un predio destinado a vivienda de interés social y aseguró que el procedimiento se realizó conforme a ley, en medio de cuestionamientos públicos.

El titular del sector señaló que la operación cumplió con el debido proceso.

“Nos han acreditado que esa transferencia ha cumplido un debido procedimiento. Está enfocado a hacer la entrega a la municipalidad para un fin, y este fin es la vivienda de interés social”, sostuvo.

El terreno será destinado al proyecto Ciudad Bicentenario Luis Castañeda Lossio (Ancón), iniciativa que -según el ministerio- beneficiará a más de 25 mil personas. El Ministerio de Vivienda brindará acompañamiento técnico y legal, a través del Fondo Mi Vivienda, para el desarrollo del proyecto.

LEA TAMBIÉN: San Isidro insiste en llevar ante el TC sus críticas a las políticas de vivienda social

Durante la actividad también intervino el alcalde de Ancón, Renzo Reggiardo, quien destacó la presencia del Ejecutivo en el distrito.

El ministro informó además que se realizó la entrega parcial de una obra valorizada en más de S/ 49 millones, que beneficiará a más de 14 mil personas.

Fraccionamiento en el incremento de tarifas de agua

En otro momento, el titular de Vivienda anunció la publicación de un decreto supremo que permitirá fraccionar el incremento en las tarifas de agua potable.

Explicó que el reajuste fue dispuesto en 2023, cuando se encargó a la Sunass evaluar el rebalanceo tarifario con plazo hasta noviembre de 2025. El Ejecutivo actual, señaló, emitió normas para postergar la aplicación y ahora dispuso que el aumento no se aplique de golpe.

“No va a ser el tope de 7.80, sino de manera fraccionada”, precisó. El incremento será proporcional, de 0.35 mensual, hasta alcanzar el tope previsto en junio.

Contrataciones en el entorno presidencial

Consultado por las denuncias sobre la contratación de jóvenes tras reuniones con el mandatario, Sifuentes sostuvo que los procesos se realizaron dentro del marco normativo vigente.

Detalló que se utilizaron modalidades como el Fondo de Apoyo Gerencial (FAJ) y órdenes de servicio reguladas por directivas, por lo que negó cualquier irregularidad. “Estas contrataciones no son irregulares”, afirmó.

Ante la consulta sobre la caída en la aprobación del presidente José Jerí —que habría descendido más de diez puntos tras las primeras denuncias— el ministro aseguró que el gabinete se mantiene unido.

“Este gabinete sigue siendo sólido. Nos mantenemos enfocados en lo que necesita el país”, indicó, resaltando las visitas del jefe de Estado a distintas regiones.