Según Salardi, entidades como Cofopri ya cumplieron su ciclo de vida y es necesario replantear el enfoque de vivienda en Perú. Foto: Diario Gestión.
Según Salardi, entidades como Cofopri ya cumplieron su ciclo de vida y es necesario replantear el enfoque de vivienda en Perú. Foto: Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Alianza Para el Progreso, liderado por César Acuña, tiene una propuesta “agresiva” para fomentar la creación de nuevas viviendas formales en Perú, según explicó José Salardi, jefe de plan de gobierno de este partido, en entrevista con Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

César Acuña desconocía antecedentes de 14 candidatos de APP: “Me acabo de enterar”
Acuña advierte a López Aliaga: “No permitiremos que el peor alcalde de Lima sea presidente”
Alianza para el Progreso debe cerca de S/ 20 millones a César Acuña, advierte ONPE

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.