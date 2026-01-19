La clave, sostuvo el exministro de Economía y Finanzas y exdirector ejecutivo de ProInversión, está en que Perú se quite el corsé de mantener la deuda pública lo más cercana al 30%. Su visión, de llegar al poder, iría también por iniciar un nuevo modelo para la formalización, donde Cofopri, el organismo de formalización de la propiedad informal, desaparecería.

Un sector donde la informalidad ha ganado peso es la vivienda. ¿Qué plantean para este rubro?

Tenemos una propuesta agresiva para sacar adelante la vivienda formal. Hay entidades que ya cumplieron su rol y deben salir del mercado. Hay que replantear las cosas. No se puede engañar a la población, la informalidad les sale más caro porque luego deben esperar 10 o 15 años para tener acceso a servicios.

¿Desaparecerían Cofopri?

Estamos planteando su extinción. Desde hace tiempo ningún plan de gobierno apuesta por la vivienda con seriedad. Nosotros proponemos hacer, en el quinquenio, 1 millón 250 mil viviendas.

Cerrarían buena parte de la brecha de vivienda actual...

Cierras el déficit cuantitativo, el cualitativo es más complejo. El problema es que no hay predictibilidad en la política de asignación de bonos. Se asignan S/ 1,000 millones un año, S/ 2,000 millones en otro.

Desde hace tiempo los gremios inmobiliarios plantean una “Ley de Financiamiento Habitacional”, que fije el valor de los subsidios por al menos dos años. ¿Forma parte de su estrategia?

Seremos más agresivos. Está demostrado el efecto de arrastre que tiene la construcción para la economía. Estamos totalmente en desacuerdo con que el Perú converja hacia una deuda pública del 30% del PBI. Es un corsé muy fuerte. Lo explico.

Hoy [Perú] está en 32% del PBI. Cualquier país con el grado de inversión similar al nuestro está en 60%. Ese nivel no es responsable, pero si ves a detalle en la región, Chile -que tuvo un manejo similar al Perú en su economía- tiene 42%, 10 puntos por encima.

La teoría financiera básica te señala que un apalancamiento razonable se mueve entre el 40% y el 60% del PBI. Está claro que elevar ese ratio no puede ser para gasto corriente, pero sí para inversión porque finalmente es lo que genera retorno. Eso se les explicaría a las calificadoras.

José Salardi, jefe del plan de gobierno de APP, en entrevista con Gestión. Foto: Lenin Tadeo (@photo.gec).

¿Elevarían la deuda pública para financiar viviendas nuevas?

Hemos calculado que para llegar a nuestra meta del quinquenio se requieren S/ 15 mil millones. Hoy con suerte disponemos de S/ 1,500 millones. ¿Cómo llegar a ese total? Creamos un fideicomiso y hacemos una emisión por esos S/ 13,500 millones que faltan. Eso eleva el ratio de deuda pública de 32% a 33.1% del PBI.

Será un fondo intangible para que los inmobiliarios vayan y los tomen. A la par, resolveremos el otro gran dolor de cabeza: el acceso al agua potable. Ingresar todos esos recursos son un punto adicional de crecimiento para la economía.

¿Qué pasaría con la asignación anual de recursos para subsidios vía la Ley de Presupuesto Público?

Se mantienen, pero les daremos ese plus [el fideicomiso]. Será un desafío grande, pero he conversado con el sector privado y están dispuestos a comenzar con esa dinámica. Como decía, tiene un efecto de retorno: genera más ingresos por impuestos y el ratio solo se podría corregir, sube un punto más el endeudamiento, pero el crecimiento económico por su propio impacto haría que vuelva a su nivel inicial. Será bastante útil para los jóvenes que buscan su primera vivienda.

Cuando usted era ministro de Economía planteó no relanzar el llamado “Bono Renta Joven”, sino crear uno nuevo específicamente para proyectos de vivienda de alquiler exclusivos. ¿Forma parte del plan de Alianza Para el Progreso?

Está presente también. El problema allí era que había un trato tributario que castigaba el mercado de alquiler. No todo tiene que ser vivienda nueva.

Hay un segmento importante para quienes quieran alquilar, se intentó un piloto con la Villa Panamericana, pero el ida y vuelta de lo que fue Legado, no permitió que prospere. Tenemos que volver a crear ese punto de partida para darle un soporte y tener un motor más que contribuya al crecimiento de la vivienda.