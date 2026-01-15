Resulta que, por un obstáculo normativo y presupuestal, la infraestructura deportiva que será clave para el desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2027 aún no tiene certeza sobre cómo se garantizará su operatividad y mantenimiento con vista a este evento.

¿Podrá dejar este asunto encaminado el gobierno de José Jerí antes de que culmine su mandato? Desde el sector empresarial esperan que sí, por el temor de que se repitan las críticas generadas por los Juegos Bolivarianos de este año, también en manos del IPD.

Sin fecha clara

En febrero del año pasado, días después de que se oficializara la extinción de Legado, ProInversión y el IPD anunciaron en un evento que las sedes que tenía el proyecto especial se operarían y mantendrían vía Obras por Impuestos (OxI).

Estas son la Villa Deportiva Nacional (Videna), la de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, Costa Verde y Punta Rocas (surf), de las que Equans, empresa de origen francesa, se encarga desde que culminaron los Juegos Panamericanos Lima 2019 bajo un contrato Gobierno a Gobierno (G2G).

Esta misma firma presentó entonces una iniciativa privada a ProInversión y el IPD para migrar a un contrato de OxI por cinco años con el mismo objetivo: operar y mantener las sedes deportivas. Esto le daría estabilidad al acuerdo, ya que bajo G2G se firman adendas con diversos plazos, como contó Gestión en marzo.

En julio, la ahora ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, pero entonces directora de Inversiones Descentralizadas en ProInversión, reveló que habían complicaciones en el proceso.

Al anunciar que las sedes del ex Legado se operarían y mantendrían bajo OxI, el IPD también anunció otro paquete de inversiones que irían bajo este esquema. (Foto: Andina).

“Han tenido algunos retrasos, por disposición de recursos. El IPD los tiene, pero no tenían claro qué fuente de financiamiento usar”, indicó entonces. Resulta que estos problemas persisten.

En 2025, se adjudicaron bajo OxI poco más de S/ 5,100 millones, el mayor monto en la historia del mecanismo y resultado que superó lo registrado en 2024 (S/ 4,300 millones) que ya era récord. Pero el proyecto anunciado para Legado no formó parte de la lista de proyectos.

Consultada al respecto, Dolly Lozano, subdirectora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, señaló que ello se debió a que el problema monetario sigue vigente. Según indicó la funcionaria, se estima que la iniciativa demandará S/ 300 millones.

“Sigue en marcha, pero persiste el asunto presupuestal. Lastimosamente no se ha superado rápido como esperábamos. Ahora no podemos dar una fecha (de adjudicación) porque debe superarse ese tema”, respondió.

Una traba normativa y legal para el legado deportivo

Lozano comentó la complicación a más detalle. La funcionaria recordó que los ministerios, a diferencia de los gobiernos subnacionales, no disponen de un “tope CIPRL”, que es el nombre que llevan los recursos que el Estado asigna anualmente para financiar OxI. El MEF los publica, en un listado, todos los años máximo el 15 de junio, según la ley que rige las OxI.

El IPD, al estar adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), tiene esa limitación: no dispone de recursos directos para la obra. Así, debe ir por otra vía para viabilizar la OxI para las sedes del ex Legado.

“Deben pasar por un procedimiento de revisión de capacidad presupuestal. Es un asunto que el IPD debe resolver con su rector, el Minedu. Si no hay claridad, les toca acudir al MEF”, puntualizó Lozano.

César Candela, director ejecutivo de la SNCI, se reunió con Sergio Ludeña, presidente del IPD, para abordar la problemática en torno a la preparación de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Foto: SNCI.

César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), gremio del que forma parte Equans, la empresa interesada, conversó con Gestión luego de reunirse con Sergio Ludeña, presidente del IPD, para abordar este asunto.

Según el vocero empresarial, la cabeza de la entidad no solo le confirmó que existe esta traba normativa y presupuestal, sino que ha complicado otras inversiones.

“Nos dijo que él está planteando, no solo para las sedes del ex Legado, sino para más proyectos, una solicitud presupuestal. Es el MEF quien aprobaría esto”, comentó.

Habría reunión para acelerar la OxI

Desde el área de prensa del MEF reiteraron lo que ya comentó Lozano: efectivamente, el Minedu no tiene un tope CIPRL asignado, lo que afecta directamente al IPD.

De igual manera precisaron que habría una reunión próximamente para viabilizar los proyectos de inversión del IPD. Si bien no sería exclusivamente para atender el presupuesto para la OxI de las sedes del ex Legado, sí estará en agenda.

Al respecto, Candela puntualizó que el contrato G2G actual de Equans para la operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva en cuestión vence en mayo próximo.

“Nosotros planteamos al IPD que, cuando venza el acuerdo actual, se adjudique esta OxI, pero dependerá de la voluntad del MEF. Esta problemática la conoce muy bien la ministra Miralles desde su tiempo en ProInversión”, reiteró.

En pleno San Valentín 2025, Federico Tong, entonces presidente del IPD, junto a Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, anunciaron la promoción de la infraestructura deportiva de Legado bajo OxI. Foto: ProInversión.

Candela remarcó también el sentido de urgencia de concretar este proyecto. Puso el caso de los recientemente realizados Juegos Bolivarianos 2025, donde varias competencias tuvieron que trasladarse a Lima, a pesar de que la sede era Ayacucho, porque varias obras no se concluyeron a tiempo.

Este hecho motivó la salida de Federico Tong como presidente del IPD, que fue quien firmó en febrero del 2025, junto a Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, el acuerdo para promover la operación y mantenimiento de las sedes del ex Legado bajo OxI.

En ese momento, Tong, que fue reemplazado por Sergio Ludeña, el titular del IPD actual, dijo que preparaban junto al Minedu y el MEF, la ejecución de 40 polideportivos en 16 regiones del país por S/ 600 millones. Estas obras se desarrollarían bajo OxI.

“Lo ideal sería que este gobierno deje aprobada las OxI y que se resuelva por fin este caso. Los Panamericanos 2027 están cerca y la idea es dejar en alto al país. Las autoridades no pueden seguir tirándose la pelota para asumir responsabilidad”, reclamó Candela.