En entrevista con Gestión, Dolly Lozano, subdirectora de Inversiones Descentralizadas de la agencia, explicó que el ciclo electoral que se vivirá este año afecta las aspiraciones de ProInversión con OxI. Sin embargo, hay motivos para pensar que se podrían superar las expectativas iniciales.

Entre una nueva ley, mayor capacidad de financiamiento estatal y un paquete de proyectos por viabilizar, OxI podría volver a dar sorpresas, esta vez, frente a unas elecciones generales en Perú.

Moderación en OxI por impacto electoral

Mientras la atención general en torno a las elecciones puede estar en abril, por ser el mes donde se escogerá al próximo presidente del país, los inversiones de las OxI apuntan al 4 de octubre, cuando se elegirán a las nuevas autoridades regionales y locales.

Lozano explicó que esta renovación en todos los niveles de gobierno plantea un año bastante retador para OxI, lo que ha hecho que ProInversión no busque superar el éxito de los 2 años anteriores en adjudicaciones. Al menos por ahora.

“La cartera es dinámica, pero actualmente nuestra proyección es adjudicar S/ 3,000 millones en 2026. Lo positivo es que hoy las autoridades saben de las bondades del mecanismo. Muchos proyectos adjudicados este año los inaugurarán las nuevas autoridades”, señaló.

Lozano recordó que la mesura de la proyección de ProInversión responde al rol protagónico que tienen las entidades subnacionales en OxI. Al igual que pasa en la inversión pública tradicional, este nivel de gobierno dispone de grandes recursos y sí los gasta, pero con mayor eficacia.

En 2025 de hecho, 8 de las 10 entidades públicas que más adjudicaciones tuvieron de este tipo fueron gobiernos regionales, lideradas por el Gobierno Regional de Cusco (S/ 488 millones). Ahora, frente al cambio de autoridades locales, Lozano señala que repetirán una estrategia que dio resultados antes.

“Hemos hecho un despliegue de talleres informativos en todas las regiones, masivas, no solo con uno o dos candidatos o autoridades elegidas. Estamos cuadrando las fechas para este año. Lo que queremos es llevarles una cartera lista para los próximos cuatro años (de gestión que tendrán)”, comentó.

Vale precisar que la meta inicial de adjudicaciones 2026 (S/ 3,000 millones), comparada con la evolución histórica, sería bastante positiva. A pesar de representar un recorte frente a los últimos dos años, sería el tercer mejor resultado para OxI desde 2009, cuando se creó el mecanismo.

Dolly Lozano, subdirectora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión. Foto: ProInversión.

Proyectos OxI en cartera 2026

Para alcanzar la meta, Lozano precisó cuáles son los proyectos principales que podrían adjudicarse este año bajo OxI.

El más próximo, según la funcionaria, es la nueva sede institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Lozano dijo que se iba a adjudicar en 2025, pero se “alargaron un poco los plazos” y ahora se adjudicaría este mismo mes.

Aparte de esa obra, están en cartera el Instituto Honorio Delgado en Arequipa, y varios otros proyectos, como puentes o carreteras que podrían adjudicarse bajo OxI y que ProInversión se encuentra impulsando junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De igual manera, Lozano refirió que se proyecta adjudicar este año una carretera en Chinchero, que estaría vinculada al aeropuerto en desarrollo en dicha localidad de Cusco. Se trata de la carretera Cusco-Chincheros-Urubamba (S/539 millones), como ya antes Gestión había informado, sería la vía de acceso al terminal aéreo.

“Otros en planes son el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de Moquegua y colegios de alto rendimiento en lugares como Cajamarca y La Libertad. Es una gama amplia de oportunidades”, destacó la funcionaria.

Un posible acelerador para OxI en 2026

2026 también será un año retador para OxI por motivos normativos. El año pasado se aprobó una nueva ley para este mecanismo. De momento, está pendiente la publicación de su reglamento para entrar en vigencia.

Como ya ha explicado Gestión, la nueva norma trae dos novedades principales: la introducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) como tributo por descontar para las empresas; y la creación de un mecanismo paralelo a OxI: Servicios Por Impuestos (SxI).

Ello, de acuerdo a Lozano, implicará una adecuación de los funcionarios que podría impactar en las adjudicaciones de OxI este año.

“No será de aprendizaje, pero sí una curva de adaptación para ellos. Tienen que revisar las cosas que trae la ley, como SxI, que es totalmente nuevo. Esos nuevos lineamientos deben estar claros para ejecutar inversiones”, aseguró.

Otro factor a considerar es que, en noviembre, el Gobierno incrementó en 50% los tope anuales para emitir los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que se usan para reconocer la inversión de las empresas en OxI.

El nuevo “techo” es de S/ 66,838 millones, donde S/ 32,589 millones corresponden a gobiernos regionales y S/ 34,249 millones a gobiernos locales. Según Lozano, estos montos se volverán a renovar máximo el 15 de junio, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) según la ley que rige el mecanismo, debe actualizarlos. La expectativa es que sigan creciendo porque aún no se cubre ni el máximo actual.

“El potencial de OxI aún es muy amplio. Hablamos de alrededor de S/ 66,000 millones y en 2025 adjudicamos S/ 5,000 millones. A pesar de las actualizaciones de topes, la diferencia es importante y hay que usarlo”, dimensionó Lozano.

El incremento de los topes CIPRL en noviembre, remarcó también la funcionaria, fue clave para que OxI repuntara notoriamente en el último trimestre del año. En octubre, sus adjudicaciones superaban los S/ 3,100 millones y el resultado final, como ya se dijo, superó los S/ 5,000, dejando atrás al récord del 2024 (S/ 4,330 millones).

“Habían proyectos que estaban en stand-by, pero al salir nuevos topes, se reactivaron automáticamente. Eso contribuyó al resultado del 2025″, agregó.