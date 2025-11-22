Este sábado, se dará inicio oficial a los Juegos Bolivarianos 2025, un encuentro multideportivo que reunirá en el Perú a miles de atletas de la región y que, además, pondrá a prueba la capacidad organizativa del país tras meses de retrasos, ajustes presupuestales y esfuerzos acelerados para cumplir con las sedes.

El certamen continental, que se desarrollará del 22 de noviembre al 5 de diciembre, contará con la participación de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Chile, Paraguay y Perú como anfitrión. A ellos se suman países invitados en disciplinas específicas.

La ceremonia inaugural está programada para este 22 de noviembre en el Estadio Las Américas, en Huamanga (Ayacucho), y será el punto de partida formal de las competencias presenciales. El espectáculo incluirá presentaciones artísticas regionales y el desfile de las delegaciones.

Aunque la mayor parte de competencias se desarrollará en la capital, Ayacucho será la segunda sede oficial del evento, con una programación más acotada debido a problemas de infraestructura. Según el Comité Organizador, solo cinco disciplinas podrán disputarse allí: downhill, boxeo, taekwondo, kickboxing y wushu.

Cabe precisar que las entradas para los Juegos Bolivarianos 2025 son gratuitas para el público tanto en Lima como en Ayacucho.

Sedes y disciplinas

En la capital se concentrará la mayor parte del cronograma:

Videna (San Luis): atletismo, natación, ciclismo de pista, judo, lucha, halterofilia y tiro.

atletismo, natación, ciclismo de pista, judo, lucha, halterofilia y tiro. Villa María del Triunfo: hockey, rugby, béisbol, sóftbol y deportes colectivos.

hockey, rugby, béisbol, sóftbol y deportes colectivos. Costa Verde: surf, aguas abiertas y deportes acuáticos.

surf, aguas abiertas y deportes acuáticos. Callao: vóley, boxeo (finales), karate y otros deportes de combate.

vóley, boxeo (finales), karate y otros deportes de combate. Ayacucho: downhill, boxeo, taekwondo, kickboxing y wushu.

Organización y problemas logísticos

El Gobierno aseguró recientemente los fondos finales mediante un decreto de urgencia que permitió culminar equipamientos y habilitar áreas críticas en Videna y Villa María del Triunfo. En Ayacucho, varios recintos no se completaron según lo previsto, lo que obligó a reducir de forma significativa la oferta deportiva en esa sede.

Autoridades del comité señalaron que “las sedes están operativas”, aunque reconocieron que algunos espacios siguen en trabajos de acondicionamiento. Delegaciones consultadas expresaron preocupación por el traslado interno en Lima y por las características de las sedes en altura en Ayacucho.

Seguridad y transporte

El Ministerio del Interior desplegará más de 7,000 efectivos en Lima y Ayacucho, con corredores seguros entre hoteles y escenarios deportivos.

La ATU reforzará las rutas del Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima, además de habilitar buses exclusivos para delegaciones.

El Ejecutivo estima la llegada de alrededor de 3,500 atletas, además de cuerpos técnicos y personal de apoyo.

Los gremios turísticos calculan un impacto moderado, dado que gran parte del flujo corresponde a delegaciones oficiales y no a visitantes turísticos.

El presidente de la República, José Jerí, remarcó este viernes que los Juegos Bolivarianos constituyen una fiesta deportiva que hermana a los países.“Aquí, en cada prueba deportiva, forjamos identidad regional y competencia, y le mostramos al mundo el valor y la grandeza de nuestros deportistas”, señaló el mandatario durante su discurso.

Los pendientes

A pocas horas de la inauguración, persisten desafíos en la infraestructura incompleta en Ayacucho, la congestión vehicular en zonas de competencia en Lima, la coordinación interinstitucional para la logística de transporte y seguridad.

Aun con estos retos, el Comité Organizador asegura que “el Perú está listo para recibir a los países bolivarianos”.