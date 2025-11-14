IPD. (Foto: GEC)
El Poder Ejecutivo designó al ciudadano Sergio Luis Ludeña Visalot en el cargo de presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), mediante la , publicada en la edición extraordinaria del Diario El Peruano.

Dicha resolución es refrendada por el ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, y está firmada por el Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré.

Previamente, por medio de la , el Ejecutivo dio por concluida la designación de Teodoro Federico Tong Hurtado en el cargo de presidente del IPD.

En el artículo 1 de esta norma legal se le dan a Tong Hurtado las gracias por los servicios prestados.

Esta resolución también es refrendada por el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, y está firmada por el presidente José Jerí.

