El presidente de la República, José Jerí, anunció que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra culminado y será presentado este jueves, en el marco de una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

“El jueves se presentará el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que deberá evaluarlo y aprobarlo. Eventualmente podrán plantearse algunas modificaciones, pero lo importante es que contaremos con una herramienta actualizada, vigente y basada en el principio de realidad, para continuar enfrentando la inseguridad ciudadana”, manifestó.

Asimismo, indicó que el Gobierno no se restringirá en la adopción de acciones necesarias, apelando a su autonomía y soberanía, con el fin de restablecer la tranquilidad en el país.

Sunir y acciones en penales

El presidente Jerí explicó que el plan contempla iniciativas derivadas, como las vinculadas a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que buscan corregir excesos cometidos en los establecimientos penitenciarios y asegurar el cumplimiento del principio de autoridad.

“La gran mayoría, y apelo a esa gran mayoría de trabajadores que antes pertenecían al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que hoy forman parte de SUNIR, es gente comprometida. Como los buenos somos más, debemos asumir el compromiso de apartar a los malos elementos”, indicó.

El jefe de Estado precisó que no todos los penales cuentan con bloqueadores de señal, debido a dificultades en la implementación de contratos, y destacó que uno de los objetivos de SUNIR es destrabar aspectos burocráticos y administrativos para garantizar la instalación de antenas en todos los centros penitenciarios.

“El componente tecnológico también debe ser revisado, pero, más allá de ello, debemos asegurar que el bloqueo de señal funcione de manera constante y efectiva”, puntualizó.

Estado de emergencia y megaoperativo

Las declaraciones fueron brindadas durante una visita a la Comisaría PNP Santiago de Surco, donde se dieron a conocer los resultados del Mega Operativo de Control Territorial ejecutado el 9 de febrero. Gracias a las facultades del estado de emergencia, se logró la desarticulación de bandas criminales y la incautación de armas de fuego, explosivos, cuchillos y cargamentos de droga (marihuana y PBC), entre otros artículos ilícitos.

“Destaco la labor que realiza la Policía Nacional, sin importar la hora, así como su compromiso asumido desde el primer día para combatir la inseguridad ciudadana. Los resultados se vienen presentando de manera diaria. Pocos o muchos, eso lo dirá la población, pero lo cierto es que todos los días se registran resultados tangibles, como los que hoy se han dado a conocer”, subrayó.