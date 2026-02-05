El congresista Eduardo Castillo manifestó que “probablemente, José Jerí no llegue al 28 de julio”, tras señalar que a Fuerza Popular “no le va a temblar la mano” ante una eventual censura o vacancia contra el presidente.

No obstante, el legislador naranja indicó, en Cuentas Claras de Canal N, que Fuerza Popular aún no decide si votará a favor de una sesión extraordinaria en el Congreso para debatir eventual vacancia del mandatarioJerí.

Fuerza Popualr Vs. Renovación Popular

El legislador Eduardo Castillo cuestionó que Renovación Popular haya votado en contra del adelantó de las elecciones cuando lo propuso Fuerza Popular.

“Se atornillaron a sus curules. Eso hubiera puesto fin a la crisis”, añadio Castillo.

a candidata a diputada por Renavación Popular, Roxana Rocha, manifestó que Fuerza Popular “está aguantado en el poder” a José Jerí a cambio de presuntos favorecimientos. Foto: Difusión.

Al respecto, la candidata a diputada por Renavación Popular, Roxana Rocha, manifestó que Fuerza Popular “está aguantado en el poder” a José Jerí a cambio de presuntos favorecimientos.

“Su práctica con la prédica no se condicen”, anotó Rocha, tras indicar que Jerí y la bancada de Fuerza Popular tienen una relacion fluida.