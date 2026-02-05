El legislador Eduardo Castillo cuestionó que Renovación Popular haya votado en contra del adelantó de las elecciones cuando lo propuso Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
El legislador Eduardo Castillo cuestionó que Renovación Popular haya votado en contra del adelantó de las elecciones cuando lo propuso Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista Eduardo Castillo manifestó que “probablemente, , tras señalar que a Fuerza Popular “no le va a temblar la mano” ante una eventual censura o vacancia contra el presidente.

No obstante, el legislador naranja indicó, en Cuentas Claras de Canal N, que Fuerza Popular aún no decide si votará a favor de una sesión extraordinaria en el Congreso para debatir eventual vacancia del mandatarioJerí.

Fuerza Popualr Vs. Renovación Popular

El legislador Eduardo Castillo cuestionó que Renovación Popular haya votado en contra del adelantó de las elecciones cuando lo propuso Fuerza Popular.

LEA TAMBIÉN:Fiscalía Anticorrupción abre investigación por contratación de jóvenes tras reunirse con Jerí

“Se atornillaron a sus curules. Eso hubiera puesto fin a la crisis”, añadio Castillo.

a candidata a diputada por Renavación Popular, Roxana Rocha, manifestó que Fuerza Popular “está aguantado en el poder” a José Jerí a cambio de presuntos favorecimientos. Foto: Difusión.
a candidata a diputada por Renavación Popular, Roxana Rocha, manifestó que Fuerza Popular “está aguantado en el poder” a José Jerí a cambio de presuntos favorecimientos. Foto: Difusión.

Al respecto, la candidata a diputada por Renavación Popular, Roxana Rocha, manifestó que Fuerza Popular “está aguantado en el poder” a José Jerí a cambio de presuntos favorecimientos.

LEA TAMBIÉN:Presidencia modifica comunicado y elimina anuncio de “acciones legales” tras reportaje

“Su práctica con la prédica no se condicen”, anotó Rocha, tras indicar que Jerí y la bancada de Fuerza Popular tienen una relacion fluida.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori oficializó lista de candidatos de Fuerza Popular para el Senado
Fuerza Popular por ahora no apoyará pedido de vacancia contra José Jerí
PJ dispone incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el caso Alas Peruanas
Corte Suprema declaró infundado pedido de ilegalidad contra Fuerza Popular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.