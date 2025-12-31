La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema determinó que es infundada la petición de cancelación de la inscripción de Fuerza Popular.

Vale acotar que la propuesta fue presentada por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado 18 de setiembre.

Según la acusación fiscal, Keiko Fujimori incurrió en una conducta antidemocrática; no obstante, la CS recalcó que sus argumentos presentados no se ajustaban a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Fujimori Higuchi va por su cuarta participación en las elecciones presidenciales. Foto: Fuerza Popular

“Lejos de salvaguardar el sistema democrático, la medida solicitada implicaría una afectación grave al pluralismo político y a derechos fundamentales”, dice la resolución.

Entre los derechos que salvaguardan se encuentran la participación política, la libertad de asociación política, el derecho a elegir y ser elegido, la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales.

Con el fallo, el partido naranja queda totalmente habilitado para seguir participando en las elecciones generales del 2026.