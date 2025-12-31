Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, podrá participar en elecciones presidenciales del 2026. Foto: Fuerza Popukar
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, podrá participar en elecciones presidenciales del 2026. Foto: Fuerza Popukar
La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema determinó que

Vale acotar que la propuesta fue presentada por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado 18 de setiembre.

Según la acusación fiscal, Keiko Fujimori incurrió en una conducta antidemocrática; no obstante, la CS recalcó que sus argumentos presentados no se ajustaban a los

“Lejos de salvaguardar el sistema democrático, la medida solicitada implicaría una afectación grave al pluralismo político y a derechos fundamentales”, dice la resolución.

Entre los derechos que salvaguardan se encuentran la participación política, la libertad de asociación política, el derecho a elegir y ser elegido, la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales.

Con el fallo,

