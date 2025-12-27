Fuerza Popular tiene 19 legisladores que buscan mantener su curul en el nuevo Congreso bicameral del 2026. Foto: Fuerza Popular
Redacción Gestión
Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, presentó una tacha para que

De acuerdo con Infobae, la solicitud fue remitida al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 (JEE Lima Oeste 3) para que , debido a una designación irregular.

El estatuto de Fuerza Popular establece que Keiko Fujimori puede nombrar directamente a los invitados, mas no tendría la potestad para escoger el número de cada uno.

De esa manera, Carlos Jaico asegura que el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, recibió el número 5 en la lista al Senado, pese a que Fujimori “carece de competencia” para dicho acto.

Hace poco, Fuerza Popular subsanó observaciones a su lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Foto: Andina
“Se realizó de manera incorrecta y únicamente con la finalidad de completar la lista” —acusa Jaico— por lo que los números de otros invitados también estarían en esa situación irregular.

“Por ende, la lista de Fuerza Popular es incompleta y ha incumplido con una adecuada participación en las elecciones primarias”, anota.

Vale acotar que la lista de aspirantes al Senado por Fuerza Popular la integran personajes como Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano, Carlos Tubino, entre otros.

