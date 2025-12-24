Fuerza Popular presentó un documento donde subsanó las observaciones hechas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste sobre su lista de candidatos a la Cámara de Diputados, la cual había sido declarada inadmisible.

El personero legal, Edwin Lévano Gamarra, incluyó en lo presentado pruebas y documentación adicional, con el objetivo de que la lista del partido sea finalmente aceptada por el JEE.

Entre lo presentado se incluyeron reportes empresariales, contratos de servicios profesionales y formularios de Sunat, destinados a sustentar los ingresos declarados por los candidatos que presentaban inconsistencias en sus hojas de vida.

Asimismo, también se agregaron documentos de solicitudes de licencia sin goce de haber y resoluciones que acreditan la concesión de dichas licencias para los candidatos que trabajan en el sector público.

Cabe recordar que el JEE de Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados para las Elecciones Generales 2026. La entidad le dio dos días calendarios al partido para subsanar las observaciones.