Lideresa de Fuerza Popular manifestó la necesidad de reforzar el control fronterizo. (Fotos: GEC)
Lideresa de Fuerza Popular manifestó la necesidad de reforzar el control fronterizo. (Fotos: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en un escenario condicionado a un eventual cambio en la situación democrática de Venezuela.

Fujimori manifestó la necesidad de reforzar el control fronterizo y explicó que la coyuntura venezolana atraviesa un momento decisivo.

“Lo que tenemos que hacer es fortalecer y controlar nuestras fronteras. Hay una situación política que está por definirse, que es la situación de la democracia en Venezuela. Este hecho va a significar un antes y un después en toda la situación social de Latinoamérica. Vamos a esperar a que estos hechos se desenvuelvan”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNE oficializa lista de candidatos y partidos, ¿cuáles son?

Fujimori expresó su expectativa de que Venezuela recupere la democracia y, una vez ocurrido ese escenario, se facilite el retorno de ciudadanos venezolanos a su país.

“Esperamos, por supuesto, que Venezuela vuelva a recuperar la libertad y la democracia, y en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones, nosotros lo que buscamos es una salida humanitaria para que esos ciudadanos puedan regresar a su país”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Elecciones no “despeinan” a la economía peruana: así se ve la primera mitad del 2026
Lideresa de Fuerza Popular manifestó la necesidad de reforzar el control fronterizo. (Fotos: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
Lideresa de Fuerza Popular manifestó la necesidad de reforzar el control fronterizo. (Fotos: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Renovación Popular: piden al JNE eliminar primarias y dejarlos fuera de elecciones 2026
Elecciones 2026: Mariano González renuncia a Salvemos al Perú y a su candidatura al Senado
Elecciones 2026: JNE detectó 250 alertas de desinformación en redes sociales
Elecciones 2026: presidente de Acción Popular impugnó elecciónes primarias internas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.