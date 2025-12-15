El excandidato presidencial Mariano González presentó su renuncia irrevocable a su militancia en el partido Salvemos al Perú. (Foto: Britannie Arroto / @photo.gec)
El excandidato presidencial Mariano González presentó su renuncia irrevocable a su militancia en el partido Salvemos al Perú. (Foto: Britannie Arroto / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y a su candidatura al Senado en las próximas elecciones generales del 2026.

A través de una carta notarial dirigida a Guillermo Suárez Flores, presidente de dicha agrupación política, el exministro alegó el incumplimiento de acuerdos políticos por parte de la presidencia y secretaría general del partido, así como “hechos de suma gravedad”.

“La última semana se conoció públicamente de una reunión sostenida entre un precandidato presidencial y un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, el partido ni el JNE han iniciado investigación o realizado manifestación alguna, por el contrario, hay un preocupante silencio”, indicó, informó Canal N.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: tras culminar las elecciones primarias ¿Qué es lo que sigue?

“Asimismo, en los últimos días se ha conocido que una persona allegada al mismo miembro del JNE que participó en la referida reunión estaría gestionando ante la dirigencia del partido la participación de personas vinculadas a un partido proscrito por orden judicial de la Corte Suprema de República”, agregó.

on el cual se resolvió el empate que mantenía con González Fernández.

Antonio Ortiz ganó por lanzamiento de moneda a Mariano González y será candidato presidencial de Salvemos al Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Antonio Ortiz ganó por lanzamiento de moneda a Mariano González y será candidato presidencial de Salvemos al Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
LEA TAMBIÉN:Elecciones internas 2026: Estos son los candidatos presidenciales confirmados

TE PUEDE INTERESAR

Ilich López denunciará constitucionalmente al JNE por anular elecciones primarias de Acción Popular
Víctor García Belaunde sobre situación de Acción Popular: “Hay que sacar a todos los dirigentes”
JNE afirma que no se ha extralimitado al anular comicios internos en Acción Popular
JNE anula las elecciones primarias de Acción Popular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.