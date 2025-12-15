El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se mantiene firme en su actuación y no se ha extralimitado en sus funciones al declarar la nulidad de las elecciones internas del partido Acción Popular, informó la secretaria general del organismo, Yessica Elisa Clavijo Chipoco.

Clavijo señaló que el pleno del JNE actuó dentro de las competencias que le otorgan la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas, tras evaluar los pedidos de nulidad presentados por diversas instancias debido a graves vicios detectados en el proceso electoral interno.

“Nos mantenemos firmes porque la lealtad del Jurado Nacional de Elecciones es con la Constitución”, sostuvo a RPP, al rechazar los cuestionamientos y anuncios de acciones legales contra los magistrados del pleno.

Respecto a la acusación de una supuesta extralimitación, la funcionaria fue enfática en descartarla.

“El Jurado Nacional de Elecciones no se ha extralimitado. La Ley de Organizaciones Políticas establece que el JNE emite pronunciamiento cuando nos encontramos frente a un conflicto electoral”, precisó.

Clavijo explicó que la nulidad de las elecciones internas de Acción Popular se sustentó en irregularidades en la conformación del padrón de delegados que participaron en la votación del 7 de diciembre, pese a que la situación fue advertida oportunamente.

“Se informó oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Finalmente, el domingo 7 acudieron a votar delegados que no habían sido elegidos y estuvieron distribuidos en las seis mesas, lo que vicia la totalidad de las mesas al incluirse personas que no fueron electas”, indicó.

Asimismo, descartó que exista contradicción con el rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y recordó que cada organismo cumple funciones distintas dentro del sistema electoral.

“La ONPE no proclama candidatos; esa es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones”, subrayó.

Finalmente, rechazó las declaraciones que cuestionan la legitimidad del fallo del JNE y sostuvo que estas no se condicen con los principios democráticos ni con el respeto a la institucionalidad.