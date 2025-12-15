Acción popular. (Foto: Andina)
Acción popular. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se mantiene firme en su actuación, informó la secretaria general del organismo, Yessica Elisa Clavijo Chipoco.

Clavijo señaló que el pleno del JNE actuó dentro de las competencias que le otorgan la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas, tras evaluar los pedidos de nulidad presentados por diversas instancias debido a graves vicios detectados en el proceso electoral interno.

sostuvo a RPP, al rechazar los cuestionamientos y anuncios de acciones legales contra los magistrados del pleno.

LEA TAMBIÉN: JNE anula las elecciones primarias de Acción Popular

Respecto a la acusación de una supuesta extralimitación, la funcionaria fue enfática en descartarla.

“El Jurado Nacional de Elecciones no se ha extralimitado. La Ley de Organizaciones Políticas establece que el JNE emite pronunciamiento cuando nos encontramos frente a un conflicto electoral”, precisó.

Clavijo explicó que la nulidad de las elecciones internas de Acción Popular se sustentó en irregularidades en la conformación del padrón de delegados que participaron en la votación del 7 de diciembre, pese a que la situación fue advertida oportunamente.

“Se informó oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Finalmente, el domingo 7 acudieron a votar delegados que no habían sido elegidos y estuvieron distribuidos en las seis mesas, lo que vicia la totalidad de las mesas al incluirse personas que no fueron electas”, indicó.

Asimismo, descartó que exista contradicción con el rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y recordó que cada organismo cumple funciones distintas dentro del sistema electoral.

“La ONPE no proclama candidatos; esa es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones”, subrayó.

Finalmente, rechazó las declaraciones que cuestionan la legitimidad del fallo del JNE y sostuvo que estas no se condicen con los principios democráticos ni con el respeto a la institucionalidad.

TE PUEDE INTERESAR

Secretario general de Acción Popular anunció que solicitará revisión de la decisión del JNE
JNE anula las elecciones primarias de Acción Popular
Elecciones 2026: presidente de Acción Popular impugnó elecciónes primarias internas
ONPE responde al JNE y asegura legalidad de delegados de Acción Popular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.