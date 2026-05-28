Videnza Consultores advierte que la crisis en el sector salud se debe a un sistema fragmentado que no permite dar un tratamiento continuo a los pacientes. (Foto: Pexels)
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Guadalupe Gamboa
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El aseguramiento total de la población en el Seguro Integral de Salud (SIS) y el aumento del presupuesto público en salud no bastan para mejorar el sistema, revela un reciente informe presentado por Videnza Consultores durante el foro “Salud sin espera”, organizado junto a la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos en Latinoamérica (ALAFAL).

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