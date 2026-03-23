El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, adelantó que el Gobierno adquirirá medicamentos oncológicos por más de S/ 378 millones.

Estos bienes, comprados en el mercado internacional, beneficiarán a unos 285,000 pacientes. Según la PCM, se busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y favorecer a los diagnosticados con cáncer en el país.

Según Arroyo, los medicamentos oncológicos serán destinados a 87 unidades ejecutoras para la atención de 14 tipos de cáncer.

“El cáncer constituye uno de los principales desafíos de salud pública y enfrentarlo no admite dilaciones, ni respuestas parciales”, precisó en su visita al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Además, aseguró que también garantizarán la presencia de otros medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes.

En esa línea, aclaró que se logró la redistribución de stock de insulina a nivel nacional con la liberación de 114,000 unidades y la compra de 75,000 adicionales.