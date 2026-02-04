El ministro de Salud, Luis Quiroz, adelantó que próximamente todos los peruanos podrán acceder de manera gratuita, con la sola presentación del documento de identidad, a exámenes de detección de cáncer en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa).

“Entre las nuevas acciones de salud, para realizarse una mamografía o cualquier examen de detección de cáncer, solo se requerirá el documento de identidad. No importa si la persona tiene SIS, EsSalud, pertenece a la sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, cuenta con seguro privado o no tiene ningún tipo de cobertura. La atención será completamente gratuita”, aseguró.

Quiroz Avilés subrayó que el cáncer es una enfermedad con un tratamiento altamente costoso, que puede comprometer diversos órganos del cuerpo.

En promedio, advirtió, el 20% de la población no accede a medicamentos oncológicos debido a su elevado precio, una carga que ni siquiera las economías más desarrolladas pueden afrontar, por lo que la prevención es fundamental.

Diagnósticos gratuitos en febrero

Asimismo, informó que durante todo el mes de febrero, se vienen realizando diagnósticos gratuitos de prevención del cáncer de mama, próstata, cuello uterino, colon, entre otros, en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Estas campañas están dirigidas a mujeres y varones de entre 18 y 70 años, y se desarrollan del 1 al 28 de febrero en los establecimientos del Minsa en todo el país.

En el Perú, 6 de cada 10 casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas, y solo el 24.26% de las mujeres accede, por ejemplo, a tamizajes de cáncer de mama. Frente a esta realidad, el servicio de telemamografía permitirá que los exámenes realizados en regiones sean evaluados por especialistas en menos de 48 horas, sin necesidad de que las pacientes se trasladen a Lima u otras ciudades.