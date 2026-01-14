Ante el inicio de temporada de lluvias intensas, incremento de temperaturas y para fortalecer la implementación oportuna de acciones de prevención y control, así como garantizar la atención integral, seguimiento clínico y referencia de pacientes en todos los establecimientos médicos, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió de forma preventiva la alerta epidemiológica AE-CDC n° 001-2026 ante el incremento de casos por dengue en algunas regiones.

La alerta, emitida a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), identifica distritos de las regiones Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad, que muestran un incremento de casos de dengue en las últimas seis semanas epidemiológicas.

El documento establece intensificar la vigilancia epidemiológica, notificación de casos, ingresos hospitalarios, notificar en el sistema SiEpi, activar equipos de respuesta, actualizar diariamente la sala situacional, monitorear el cumplimiento de la vigilancia entomológica y control vectorial, capacitar al personal inspector, garantizar el uso de las aplicaciones Dengue App y Prom App.

Además, fortalecer las capacidades del personal de salud en manejo clínico terapéutico mediante la Norma Técnica n° 211-MINSA-DGIESP-2024 garantizando la adherencia al tratamiento establecido y evitado el uso de medicamentos contraindicados o no recomendados, organizar y garantizar los servicios de salud, disponer la actualización de mapas de flujo de referencia y contrarreferencia, gestionar y monitorear la disponibilidad de camas hospitalarias.

Estándar técnico en laboratorio

También se establece el estándar técnico en laboratorio para el procesamiento de muestras por dengue; fortalecer las acciones de educación y sensibilización en instituciones educativas, familias y comunidad mediante la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el zancudo”; difusión sostenida de mensajes preventivos según la situación epidemiológica en la región y público objetivo.

La alerta está dirigida para todos los establecimientos de salud pertenecientes a las direcciones y gerencias regionales de salud, así como Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sector privado.