Con el propósito de aliviar la carga económica de millones de estadounidenses, el mandatario Donald Trump lanzó recientemente TrumpRX, una herramienta digital diseñada para ofrecer medicamentos a costos relativamente bajos. Ante este nuevo escenario, es importante que los usuarios aprendan a utilizar la plataforma e identifiquen los fármacos con las rebajas más importantes para maximizar el ahorro. En los siguientes párrafos, te revelaré los detalles de este proyecto que aspira a revolucionar el acceso a la salud.

La iniciativa, que destaca como uno de los compromisos centrales que propuso Donald Trump durante la campaña para su segundo mandato, busca transformar el mercado farmacéutico del país, combinando la tecnología y el ahorro.

Este programa tiene como objetivo principal facilitar el acceso de población a los 40 medicamentos más recetados de Estados Unidos, ofreciéndolos a precios significativamente reducidos para que los ciudadanos no resulten afectados.

“Este lanzamiento representa la mayor reducción en los precios de los medicamentos recetados en la historia, por un margen enorme, y ni siquiera se le acerca ningún otro esfuerzo”, declaró el presidente Trump durante el lanzamiento de TrumpRX .

Cabe señalar que esta medida está exclusivamente diseñada específicamente para beneficiar a aquellos pacientes que no cuentan con seguro médico y adquieren sus medicamentos mediante prescripción médica formal.

El mandatario Trump cumplió una de sus promesas de campaña para asumirla presidencia de EE.UU. por segunda ocasión. (Crédito: SAUL LOEB / AFP)

Cómo funciona la plataforma TrumpRX

Al momento de ingresar a este sitio web, visualizarás los distintos medicamentos a precios relativamente bajos. Si considerabas que se puede realizar la compra en la misma plataforma, el proceso de adquisición de estos fármacos es diferente.

Según lo anunciado por el actual mandatario, aquellos ciudadanos sin seguro podrán acceder a fármacos a precios preferenciales mediante un sistema de cupones. Con dicho ticket, se podrán acercar a la farmacia más cercana y completar la compra abonando el costo reducido.

Esta es la portada principal del sitio web TrumpRX, una plataforma que ofrece los medicamentos más recetados de EE.UU. a precios bajos. (Crédito: trumprx.gov)

Lista de los algunos medicamentos con precios drásticamente reducidos

Fármaco Precio en farmacia Precio en TrumpRX Cetroide $316.12 $22.50 Wegovy Pill $1,349.02 Desde $149 Bevespi $458.05 $51 Wegovy Pen $1349.02 Desde $199 Duavee $202 $30.30 Toviaz $290 Desde $43.50 Gonal F $966.04 Desde $168 Ozempic Pen $1,027.51 Desde $199 Eucrisa $792.40 $158.48 Zepbound $1,087 Desde $299