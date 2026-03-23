El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, manifestó que el Gobierno se platea la posibilidad de dar bonos a los transportistas si es que se agrava la situación de la elevación de los precios de los combustibles, ante el conflicto que existe en el oriente.

“Estamos viendo esa posibilidad”, señaló Arroyo en Panorama al ser conusltado si es que se darían bonos.

Además, informó que sostendrá reuniones con transportistas para atender sus demandas, especialmente frente al alza del combustible y los problemas de inseguridad y la extorsión.

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Arroyo afirma que La extorsión se ha reducido en 39%

Arroyo manifestó que uno de los principales objetivos de su administración será combatir la delincuencia.

En ese sentido, el jefe del Gabinete manifestó que la extorsión se ha reducido en 39% entre enero y marzo del 2026 comparado con el 2025, cifra que, según indicó, refleja avances en las estrategias implementadas por el Ejecutivo.

Al ser consultado, si es que en el gobiérno no se dictará orden de inamobilidad a los miembros de la PNP y y FF. AA. para que así puedan ir a votar, el premier, dijo no creer que sea necesaria dicha medida.

“Vamos a garantizar unas elecciones limpias y ordenadas”, expresó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también se refirió a su designación en el cargo, afirmando que desconocía que sería el reemplazo de la exjefa del Gabinete, Denisse Miralles. “No sabía que yo iba a ser reemplazo de Denisse Miralles”, declaró, añadiendo que asumió el puesto con responsabilidad en medio de un contexto complejo.

La Salud de José María Balcázar

Luis Arroyo se pronunció sobre el estado de salud del presidente José María Balcázar, asegurando que se encuentra en buenas condiciones y cumpliendo actividades en distintas regiones del país. “Está muy bien”, anotó.

Luis Arroyo se pronunció sobre el estado de salud del presidente José María Balcázar. Foto: Presidencia.

Sobre la compra de aviones para laFuerza Aérea del Perú (FAP, ej jefe del Gabinete, indicó que se trata de un proceso que debe definirse la primera semana de abril según un cronograma. “Falta la apertura de sobres, la parte final debe darse en las primeras semanas de abril según el cronograma. No se ha comprado todavía hay tres propuestas y se hará la mejor, la que más convenga”, indicó en el dominical.

Cabe recordar que el presidente José María Balcázar retrocedió en sus declaraciones sobre la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y afirmó que aún no se ha definido el modelo de aeronave, pese a que horas antes había indicado públicamente que el país optaría por los F-16 Block 70 de Estados Unidos.