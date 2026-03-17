Total energy Gas station in the north of Paris, France, on Thursday, March 12, 2026. Photographer: Nathan Laine/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El mayor shock del mercado petrolero registrado, provocado por la guerra en Medio Oriente, tendrá un mayor impacto en productos como el combustible para aviones y el diésel que en el crudo, según Goldman Sachs Group Inc.

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