A medida que la guerra contra Irán entra en su tercera semana, Trump dijo el lunes que es importante permanecer en Washington para supervisar las operaciones militares. También señaló que busca aplazar la reunión de alto perfil —actualmente programada para finales de marzo— aproximadamente un mes.

Antes, el presidente de EE.UU. vinculó la posibilidad de retrasar su viaje a China con la disposición de Pekín a ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz. Esta vía es una arteria clave para el transporte marítimo global y ha quedado prácticamente bloqueada por Irán.

Para el liderazgo chino, que se sentía frustrado por lo que consideraba preparativos insuficientes de EE.UU. antes de la cumbre histórica, la decisión es menos un revés y más una oportunidad para reagruparse. A diferencia de la mayoría de los líderes del Grupo de los 20, Xi ha permanecido en silencio sobre el conflicto que involucra a un importante aliado de China. Mientras tanto, funcionarios en Pekín evalúan el alcance total de las consecuencias económicas y diplomáticas de la guerra.

China está dispuesta a retrasar la reunión dado el ya corto período de preparación y la incertidumbre sobre la guerra en Irán, que podría generar momentos incómodos durante la cumbre, según una persona familiarizada con el asunto.

“Teniendo en cuenta los múltiples encuentros previstos entre Trump y Xi este año, un retraso en la próxima visita no sería un gran revés”, dijo Wendy Cutler , vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute y exsubrepresentante comercial interina de EE.UU.

Sin embargo, los últimos acontecimientos “subrayan la fragilidad de los recientes esfuerzos de estabilización bilateral y cómo eventos imprevistos pueden plantear serios desafíos para mantener la tregua alcanzada en octubre”, agregó.

Se esperaba que los principales líderes de las mayores economías del mundo se reunieran cuatro veces este año. El esquema buscaba estabilizar relaciones sacudidas por una amplia guerra comercial.

El retraso de la visita de Trump a China —la primera de un líder de EE.UU. en casi una década— resta impulso a ese calendario. Además, plantea dudas sobre si el republicano podrá viajar mientras su país sigue involucrado en una guerra en Medio Oriente, una región donde China tiene amplios intereses económicos.

Consultado el martes para confirmar o comentar la posible postergación, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, se limitó a decir que China y EE.UU. mantienen comunicación sobre temas como el momento de la visita del presidente Trump a China.

Por su parte, China nunca ha anunciado las fechas de la visita de Trump, siguiendo su práctica habitual de dar a conocer los planes de sus principales líderes solo días antes por razones de seguridad.

Tregua comercial

Más allá de contener un conflicto que se expande por Medio Oriente y altera los mercados energéticos, lo que está en juego para Xi y Trump es un acuerdo comercial de un año negociado en octubre tras meses de disputas arancelarias.

En una clara señal de que EE.UU. quiere evitar descarrilar su diálogo económico con China, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, atribuyó el posible retraso de la cumbre a cuestiones logísticas. Esto ocurrió tras dos días de conversaciones comerciales con negociadores chinos en París, que describió como realmente buenas. Funcionarios estadounidenses dijeron que ambas partes discutieron la creación de una Junta de Comercio. Añadieron que un retraso de la cumbre no debería inquietar a los mercados.

Un retraso que podría durar algunas semanas y hasta dos meses no tendrá un “gran impacto en las relaciones entre EE.UU. y China”, dijo George Chen, socio y copresidente de práctica digital en The Asia Group, cofundado por el exsubsecretario de Estado de EE.UU. Kurt Campbell.

“Las conversaciones comerciales en París entre Bessent y He Lifeng demostraron en realidad cierto nivel de confianza y progreso en la gestión de las relaciones entre EE.UU. y China en el ámbito económico”, añadió.

Incluso mientras aumentaba la tensión tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero, Xi evitó abordar directamente el tema. En su lugar, dejó a sus diplomáticos gestionar los contactos.

El líder chino también se ha abstenido de realizar gestos públicos en respuesta a la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, o a la elección de su hijo como sucesor. En cambio, el viceministro de Relaciones Exteriores chino, Miao Deyu, fue enviado a la embajada iraní para ofrecer condolencias “en nombre de la parte china”.

En contraste, apenas cuatro días después del breve conflicto entre Israel e Irán en junio, Xi expresó “profunda preocupación” por la operación militar. Y cuando el expresidente iraní Ebrahim Raisi murió en un accidente aéreo en 2024, Xi envió un mensaje de condolencias calificando su muerte como “una gran pérdida para el pueblo iraní”.

Esta vez, con Irán atacando a economías árabes vecinas del Golfo, Pekín ha tenido que actuar con mayor cautela debido a sus amplios vínculos con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras condenaba la muerte de Jamenei y las víctimas civiles causadas por EE.UU. e Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino también criticó los ataques de Irán contra objetivos no militares en los países del Golfo.

Pekín ha enviado un enviado especial a la región mientras destaca los esfuerzos del ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, por intensificar su “ofensiva diplomática por la paz” al contactar a casi una docena de países, incluido Rusia.

Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan en Shanghái y exasesor del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo que se necesita avanzar más en la “dimensión de seguridad y diplomática” de los vínculos con EE.UU.

“Desde la perspectiva china, no es una mala idea posponer la visita para tener más tiempo de preparación para esta cumbre cuando Trump pueda volver a centrarse en este tema”, afirmó.

“Desde el lado de EE.UU., todo depende realmente de la situación en el Golfo”, agregó. “No se sabe cuándo se verá el fin del conflicto. Creo que esa es la principal incertidumbre para EE.UU.”