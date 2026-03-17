US President Donald Trump meets his Chinese counterpart Xi Jinping in South Korea last October.
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Agencia Bloomberg
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El pedido del presidente Donald Trump de retrasar su cumbre con el líder chino Xi Jinping probablemente sea una noticia bien recibida en Pekín, incluso cuando amenaza con introducir nueva incertidumbre en la relación entre las dos mayores economías del mundo.

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