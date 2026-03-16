“Si bien una resolución rápida del conflicto es ciertamente una posibilidad, consideramos igualmente probable que se prolongue hasta el segundo trimestre, y no se puede descartar una guerra más prolongada”, escribió Gabriel en una nota el lunes. “Sin embargo, los mercados parecen estar descontando un shock en gran medida transitorio”.

El índice S&P 500 ha caído apenas un 4% desde su máximo histórico, lo que Gabriel considera una señal de que los inversionistas se mantienen relativamente tranquilos respecto a la guerra, incluso mientras la preocupación por la inflación lleva a los operadores a moderar sus expectativas sobre cuánto recortará la Reserva Federal las tasas de interés este año.

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Los compradores que aprovecharon las caídas parecieron entrar al mercado el lunes, y el índice de referencia subía recientemente alrededor de un 1% mientras bajaban los precios del petróleo.

“En nuestra opinión, los mercados se centran principalmente en la inflación, mientras que escenarios más disruptivos para el crecimiento global podrían estar subestimados”, escribió Gabriel.

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Con la trayectoria de la guerra lejos de estar clara, Wall Street intenta determinar cómo el conflicto terminará afectando a las acciones.

Por ahora, estrategas de Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley se mantienen optimistas sobre las acciones, destacando el respaldo del crecimiento de las ganancias y las valoraciones menos infladas. Aun así, los mercados están “un poco complacientes” frente a la guerra, según Stephen Parker , codirector de estrategia global de inversión en JPMorgan Private Bank.

Mientras tanto, en RBC Capital Markets, la jefa global de estrategia de materias primas, Helima Croft , elevó su estimación sobre la duración del conflicto y su impacto en los precios del petróleo.

“La ampliación de los objetivos bélicos de Estados Unidos, así como las capacidades asimétricas de Irán y su deseo de restaurar la disuasión, podrían prolongar el conflicto hasta bien entrada la primavera”, escribió Croft.

“Creemos que superaremos los máximos del petróleo de la guerra entre Rusia y Ucrania de US$ 128 por barril en 2022 si el conflicto continúa otras tres o cuatro semanas con avances mínimos en la seguridad marítima, y que superaremos el pico de US$ 146 por barril de 2008 si se extiende durante varios meses más”, agregó.

El crudo West Texas Intermediate caía un 3.6% hasta US$ 95.14 en las operaciones del lunes por la mañana ante las esperanzas de que más petroleros puedan atravesar el estrecho de Ormuz. El índice S&P 500 subía un 1.1%. El tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz ha estado prácticamente detenido durante el conflicto.