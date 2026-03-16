El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha inyectado una fuerte incertidumbre en las perspectivas económicas, con un fuerte aumento de los precios del petróleo que amenaza con presionar la inflación y frenar el crecimiento. Al mismo tiempo, datos laborales débiles están obligando a los responsables de la política monetaria a reconsiderar su evaluación de la estabilidad del mercado laboral.

La combinación implica que el presidente del banco central, Jerome Powell, y sus colegas del Comité Federal de Mercado Abierto pronto podrían enfrentar objetivos que exijan respuestas divergentes: reducir la tasa de interés para apoyar el empleo o mantenerla elevada para contener la inflación.

Por ahora, es probable que los responsables de la política monetaria indiquen que siguen en modo de espera mientras incorporan el conflicto en rápida evolución en Medio Oriente a sus evaluaciones, dijo Aditya Bhave , economista senior para Estados Unidos en BofA Securities.

“No quieren sacar conclusiones apresuradas. Este es un shock de oferta”, dijo Bhave sobre el salto en los precios del petróleo. “Los shocks de oferta aumentan el riesgo para ambos lados de su mandato”.

Junto con las complejidades económicas, un drama político tenso y de gran impacto se cierne sobre la reunión de la Fed esta semana.

La decisión de un juez federal la semana pasada de anular citaciones del Departamento de Justicia dirigidas a Powell representó una victoria para el banco central. Pero la fiscal federal Jeanine Pirro prometió continuar con los esfuerzos para investigar a la Fed y a su presidente. Eso podría alterar una transición de liderazgo en el banco central prevista para mayo.

La guerra en Irán sacude los mercados petroleros | Los futuros del Brent superaron los 100 dólares.

Guerra y petróleo

Después de reducir la tasa de interés tres veces a fines de 2025, los responsables de la política monetaria mantuvieron la tasa de referencia sin cambios en un rango de 3.5% a 3.75% en enero. En ese momento, con el mercado laboral mostrando señales de estabilización, los banqueros centrales indicaron en general que se sentían cómodos manteniendo la tasa sin cambios, posiblemente durante un período prolongado, para seguir presionando a la baja una inflación que ha estado por encima de su objetivo durante cinco años.

Eso fue antes de la guerra. Desde que comenzaron los ataques contra Irán, el Brent —referencia mundial del petróleo— se ha disparado y superó los US$ 100 por barril. Un puñado de miembros de la Fed que se pronunciaron en los primeros días del conflicto destacó el enfoque “de manual”, según el cual un shock en los precios de la energía tiene solo un efecto temporal sobre la inflación y no requiere una respuesta de política monetaria.

Pero la capacidad de aplicar esa estrategia depende de varios factores, incluido cuánto dure el conflicto, si las expectativas de inflación del público permanecen contenidas y si el aumento de los precios de la energía se filtra hacia otras partes de la economía.

Para complicar el panorama, la inflación no es la única consecuencia potencial. Si los precios del petróleo permanecen elevados, el consumo, el crecimiento y el empleo podrían verse afectados, una combinación que apuntaría a tasas más bajas, no más altas.

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Los datos más recientes, publicados el viernes, mostraron que el gasto de los consumidores apenas aumentó en enero, lo que sugiere que la economía ya estaba perdiendo impulso incluso antes de la guerra.

Además, los funcionarios no estaban completamente alineados sobre las perspectivas inflacionarias antes del conflicto. Algunos, como el gobernador de la Fed Christopher Waller, han argumentado que la inflación —excluyendo los efectos temporales de los aranceles— se dirige hacia el objetivo del banco central. Otros han señalado que la inflación ha sido demasiado alta durante demasiado tiempo, lo que socava la credibilidad del banco central.

Esas visiones divergentes podrían influir en cuánta tolerancia tengan distintos responsables de la política monetaria ante nuevas presiones inflacionarias, dijo Laura Rosner-Warburton , economista senior de MacroPolicy Perspectives.

“Si pensabas que ya había más problemas antes del shock que requerían una política ligeramente restrictiva durante más tiempo, entonces otro shock podría implicar aún más riesgo”, dijo. “Y podrías estar menos dispuesto a responder a implicaciones negativas para el crecimiento o el empleo debido al riesgo persistente del lado de la inflación”.

“No hacer daño”

Los responsables de la política monetaria tendrán que lidiar con todo eso al redactar su comunicado posterior a la reunión, previsto para las 2 p.m. del miércoles en Washington, así como Powell en su conferencia de prensa de las 2:30 p.m. Los funcionarios también publicarán un nuevo conjunto de previsiones económicas y proyecciones de tasas.

Es probable que el comunicado, y Powell en sus comentarios, reconozcan la mayor incertidumbre y subrayen la necesidad de mantener flexibilidad para responder a condiciones políticas y económicas volátiles, dijo Michael Pugliese, economista senior de Wells Fargo & Co.

“Lo que los mercados quieren es más certeza sobre el panorama geopolítico”, dijo. Es probable que la Fed adopte un enfoque de “primero, no hacer daño”, agregó. “No quieres tener una reacción instintiva en una u otra dirección y que luego resulte equivocada”.

Powell también probablemente enfrentará preguntas sobre el estado del mercado laboral después de un informe de empleo de febrero sorprendentemente débil. Los datos podrían llevarlo a él y a otros miembros de la Fed a moderar su visión de que el mercado laboral se está estabilizando.

Otros funcionarios —como Waller, la vicepresidenta de supervisión Michelle Bowman y el gobernador Stephen Miran— han seguido señalando apertura a recortes de tasas, citando señales de fragilidad en el mercado laboral. Al menos un funcionario ha disentido de la decisión mayoritaria en cada una de las últimas cinco reuniones de la Fed, y es probable que eso continúe.