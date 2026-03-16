El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, llega a una conferencia de prensa tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto el 10 de diciembre de 2025.
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Agencia Bloomberg
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La Reserva Federal probablemente mantendrá sin cambios la tasa de interés en su reunión de esta semana, mientras la atención se centra en cómo podría reaccionar si las consecuencias de la guerra en Medio Oriente empujan sus objetivos de política en direcciones opuestas.

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