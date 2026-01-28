El dólar subió después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, alabara una moneda fuerte.

Los bonos registran leves descensos tras el anuncio de la Fed, con los rendimientos a dos años subiendo dos puntos básicos hasta 3.59%. Luego de un rally liderado por la tecnología que llevó al S&P 500 brevemente por encima de 7,000, las ganancias en acciones se desvanecieron.

Los inversores buscan pistas en los resultados de las megacaps sobre la operación vinculada a la inteligencia artificial y obtendrán más señales cuando Microsoft Corp. y Meta Platforms Inc. presenten resultados más tarde el miércoles.

La Fed dejó sin cambios las tasas de interés y señaló mejoras en la economía de EE.UU. al indicar un enfoque más cauteloso ante posibles ajustes futuros. El Comité Federal de Mercado Abierto votó 10 a 2 el miércoles para mantener la tasa de referencia de los fondos federales en un rango de 3.5% a 3.75%. Los gobernadores Christopher Waller y Stephen Miran disintieron a favor de un recorte de un cuarto de punto.

“Si los datos de empleo no se ablandan a partir de aquí, un recorte en marzo es poco probable, y mayo tampoco es una apuesta segura”, dijo Sonu Varghese , de Carson Group.

“Que haya solo dos disensos subraya lo ajustado del consenso, lo que significa que cualquier nuevo presidente de la Fed que llegue (cuando termine el mandato de Powell) tendrá dificultades para convencer a otros miembros de que las tasas deben bajar mucho más”, agregó.

Powell destacó la resiliencia de la economía de EE.UU. al comienzo del año y dijo que el mercado laboral se ha estabilizado. Al mismo tiempo, afirmó que las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen estables, aunque los costos elevados reflejan en el corto plazo el traspaso de los aranceles.

“Es probable que la Fed esté en una pausa prolongada, con datos de actividad sólidos y señales de estabilización del mercado laboral que sugieren poca necesidad de retirar más ‘seguro’”, dijo Kay Haigh , de Goldman Sachs Asset Management. “Sin embargo, esperamos que la flexibilización se reanude más adelante en el año, a medida que una moderación de la inflación permita dos recortes adicionales de ‘normalización’”.

Los funcionarios de la Reserva Federal dejaron sin cambios las tasas de interés y señalaron mejoras en la economía de Estados Unidos, al tiempo que marcaron un enfoque más cauteloso frente a posibles ajustes futuros.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) decidió el miércoles, por 10 votos contra 2, mantener la tasa de referencia de los fondos federales en un rango del 3,5% al ​​3,75%. Los gobernadores Christopher Waller y Stephen Miran disintieron y se inclinaron por una reducción de un cuarto de punto.

En el comunicado posterior a la reunión, los responsables de política dijeron que “el crecimiento del empleo se ha mantenido bajo, y la tasa de desempleo ha mostrado algunas señales de estabilización”. Los funcionarios también eliminaron la mención de mayores riesgos a la baja para el empleo, que había aparecido en los tres comunicados anteriores.

La evaluación más favorable del mercado laboral probablemente mantenga a raya las expectativas de un recorte de tasas en el corto plazo, pese a la creciente presión de la administración Trump. De cara a la reunión, los inversionistas veían poco probable otro recorte antes de al menos junio.

La decisión del miércoles era ampliamente esperada, luego de que los responsables redujeran las tasas de interés en tres reuniones consecutivas en los últimos meses de 2025. Según las proyecciones de tasas publicadas en diciembre, la mayoría de los funcionarios prevé que la Fed vuelva a recortar más adelante este año. Pero dadas las preocupaciones por una inflación aún elevada y las señales de estabilidad en el mercado laboral, varios responsables indicaron recientemente que no ven una necesidad inmediata de otra reducción.

En su comunicado, los funcionarios mejoraron su visión de la economía y describieron el ritmo de crecimiento como “sólido”. Desde octubre habían señalado que la economía se expandía a un ritmo “moderado”. También eliminaron una referencia a que la inflación había repuntado.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una conferencia de prensa a las 2:30 p.m. en Washington. Los inversionistas estarán atentos a señales sobre cuánto tiempo la Fed podría mantener las tasas sin cambios y qué condiciones económicas podrían llevar a reanudar los recortes.

Es probable que Powell también enfrente preguntas sobre el extraordinario contexto político tras revelarse que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra el titular del banco central.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia emitió citaciones a la Fed, lo que llevó a Powell a dar una respuesta inusualmente enérgica, acusando a la administración de utilizar la investigación como una forma de intimidación.

La conferencia de prensa de Powell también se produce tras su decisión de asistir la semana pasada a una audiencia de la Corte Suprema sobre el intento del presidente Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook. El gesto cobró mayor relevancia en medio de la investigación del Departamento de Justicia. Durante la audiencia, los jueces se mostraron recelosos del intento de Trump de remover a Cook y de sus posibles implicancias para la independencia del banco central.

Datos tranquilizadores

En términos generales, los funcionarios han convergido en la idea de que la política monetaria de la Fed está bien posicionada por ahora, lo que les da tiempo para evaluar la información entrante sobre inflación y mercado laboral.

Esto representa un giro respecto de los últimos meses, cuando las diferencias sobre el panorama económico derivaron en un intenso debate sobre la trayectoria adecuada de las tasas. Algunos reclamaban enérgicamente recortes para apuntalar un mercado laboral que consideraban frágil. Otros pedían cautela, al considerar que la inflación era la preocupación más apremiante.

Los datos económicos recientes han aportado cierto alivio a ambos bandos. Si bien la contratación sigue siendo débil, los despidos también se han mantenido bajos y, en diciembre, la tasa de desempleo bajó, lo que sugiere que el mercado laboral podría estar estabilizándose.

Las cifras de precios al consumidor de diciembre, por su parte, mostraron que la inflación subyacente fue más baja de lo previsto. Aun así, las distorsiones en las mediciones de precios derivadas del cierre del gobierno del año pasado no se disiparán por completo hasta esta primavera, lo que implica que los funcionarios de la Fed podrían mirar esos datos con cautela.

Varios responsables han argumentado que la reducción de 175 puntos básicos de las tasas por parte de la Fed en los últimos 16 meses ha llevado la política mucho más cerca del llamado nivel neutral, que no estimula ni frena la economía, lo que reduce aún más la urgencia de nuevos recortes.

Una excepción es Miran, quien se encuentra con licencia sin goce de sueldo como principal asesor económico de la Casa Blanca. Estima que la tasa de referencia del banco central sigue muy por encima de un nivel neutral y sostiene que la Fed debería recortarla en 150 puntos básicos este año.

Waller, quien figura entre los principales candidatos de Trump para reemplazar a Powell cuando expire su mandato como presidente en mayo, ha planteado reiteradamente su preocupación por la fragilidad del mercado laboral, aunque más recientemente señaló que la Fed no necesita apurarse en bajar nuevamente las tasas.