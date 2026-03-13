El producto bruto interno (PBI) de Estados Unidos registró un crecimiento de 0.2% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre previo, mientras que la economía avanzó a un ritmo anualizado de 0.7%, dos y siete décimas menos, respectivamente, que en la primera estimación publicada en febrero.

De acuerdo con datos publicados este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA), la economía estadounidense cerró 2025 con una expansión de 2.1%, una décima menos que el cálculo anterior y por debajo del crecimiento de 2.8% registrado en 2024. El resultado anual estuvo impulsado principalmente por el aumento del gasto de consumo y de la inversión.

Las cifras se difundieron con retraso debido al cierre del Gobierno federal que afectó el funcionamiento de la administración pública entre octubre y noviembre del año pasado. Además, el dato anualizado del cuarto trimestre quedó por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a una expansión cercana al 3%.

La caída en el dato anualizado trimestral está muy por debajo de lo que esperaban los analistas y los mercados y refleja revisiones a la baja en las inversiones, cuyo crecimiento disminuyó cinco décimas, hasta quedar en el 3.3%, y en el gasto de consumo, que bajó cuatro décimas a un 2%, así como una reducción de las exportaciones.

La economía de Estados Unidos mostró una desaceleración en el cierre de 2025, con revisiones a la baja en inversión, consumo y exportaciones. Foto: EFE.

Retroceso del gasto público

El desempeño del cuarto trimestre también reflejó una contracción de 5.8% en el gasto público, mayor al 5.1% estimado inicialmente, así como una caída más pronunciada de las exportaciones, que pasaron de una disminución de 0.9% en el cálculo preliminar a una contracción de 3.3% en el dato revisado.

En tanto, las importaciones —que se restan en el cálculo del PIB— retrocedieron 1.1%, frente a la caída de 1.3% reportada previamente.

En línea con el impacto del cierre del Gobierno federal, el gasto en defensa se redujo 10.7% durante el último trimestre de 2025, mientras que el gasto federal total registró una contracción de 16.7%.

El comportamiento del PBI, junto con los datos de inflación y empleo, constituye uno de los principales indicadores que sigue la Reserva Federal (Fed) para definir su política monetaria. La entidad tiene previsto celebrar su próxima reunión de política el 17 y 18 de marzo.

Con información de EFE.