El déficit presupuestario de Estados Unidos acumulado hasta febrero de 2026 superó el billón de dólares, aunque registró una reducción cercana al 12% frente al mismo periodo del año fiscal anterior. La mejora relativa se explica porque los ingresos del Gobierno crecieron a un ritmo mayor que el gasto público, según datos difundidos este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el informe mensual de la entidad, durante febrero los gastos federales superaron a los ingresos en alrededor de US$ 308,000 millones, una cifra que se mantiene prácticamente en línea con el déficit registrado en el mismo mes del año pasado.

En ese mes, los ingresos del Gobierno se aproximaron a los US$ 313,000 millones, mientras que el gasto total alcanzó cerca de US$ 621,000 millones.

El año fiscal 2026 en Estados Unidos comenzó el 1 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.

Mayor recaudación por aranceles

El reporte del Tesoro indica que el gasto público continúa impulsado principalmente por programas federales y por el servicio de la deuda. Sin embargo, los ingresos fiscales —incluidos los impuestos sobre salarios y los aranceles a las importaciones— aumentaron lo suficiente para que el déficit acumulado del ejercicio fiscal muestre una disminución frente al 2025.

El déficit fiscal de Estados Unidos superó el billón de dólares hasta febrero, aunque registra un menor ritmo frente al año fiscal previo. Foto: EFE. Foto: Johannes EISELE / AFP.

Análisis independientes también señalan que uno de los factores detrás de la moderación del déficit ha sido el notable incremento en la recaudación por aranceles sobre productos importados. Estos ingresos han crecido de forma significativa respecto al mismo periodo del año fiscal previo, contribuyendo a ampliar la recaudación total del Gobierno.

No obstante, algunos rubros fiscales presentan una evolución menos favorable. Los ingresos provenientes de las corporaciones han registrado descensos en comparación con el año anterior, mientras que los pagos de intereses de la deuda federal continúan representando una carga considerable para las finanzas públicas.

Así, aunque el aumento de los ingresos por aranceles ha ayudado a compensar parcialmente el gasto, el peso de obligaciones como el servicio de la deuda sigue influyendo de manera importante en la trayectoria general del déficit fiscal estadounidense.

Con información de EFE.