El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que permitirá de manera temporal a distintos países comprar petróleo ruso que actualmente se encuentra en tránsito, con el objetivo de frenar la escalada de los precios internacionales del crudo impulsada por el conflicto en Irán .

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la decisión a través de su cuenta en X y estimó que, si se flexibilizan las sanciones sobre Moscú para estos cargamentos, cientos de millones de barriles de petróleo podrían incorporarse al mercado global.

Bessent precisó que las exenciones a las sanciones permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso que ya se encuentra cargado en buques. La autorización tendrá carácter excepcional y estará vigente únicamente hasta el 11 de abril.

.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime.



To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary…

La decisión de la administración del presidente Donald Trump se produce luego de que, en las últimas horas, el precio del barril de crudo superara los US$ 100, en medio de la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

La semana pasada, el Tesoro ya había permitido a la India acceder al petróleo ruso que permanecía varado en el mar durante un periodo de 30 días. Ahora, la autorización se amplía a escala global.

La autorización temporal de Estados Unidos busca aumentar la oferta de crudo en el mercado global y moderar la presión alcista sobre los precios del petróleo. Foto: Mandel NGAN / AFP

EE.UU. prevé beneficios por el alza del crudo

Pese a la flexibilización temporal de las sanciones, la administración de Trump remarcó que la medida no implicaría beneficios significativos para Rusia.

El mandatario sostuvo que el aumento del precio del petróleo, impulsado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, podría generar importantes ingresos para la producción energética estadounidense.

“Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo. Cuando los precios suben, ganamos mucho dinero”, escribió Trump en su red Truth Social, cuando el conflicto alcanza su decimotercer día en medio de la preocupación global por posibles interrupciones en el suministro de crudo y gas.

El repunte de los precios también favorece la competitividad de fuentes de hidrocarburos de extracción más compleja, como el petróleo obtenido mediante fractura hidráulica o las arenas bituminosas explotadas en Estados Unidos y Canadá.

Con información de EFE.