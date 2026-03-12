Venezuela aprobó recientemente una reforma a la Ley de Hidrocarburos para permitir a empresas extranjeras ampliar sus márgenes de inversión. Foto: difusión
Venezuela aprobó recientemente una reforma a la Ley de Hidrocarburos para permitir a empresas extranjeras ampliar sus márgenes de inversión. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, suscribió un acuerdo con Repsol y Eni para garantizar el suministro de gas.

Según la heredera de Nicolás Maduro, Repsol y Eni “creyeron en Venezuela y no le dieron la espalda” a pesar de “los momentos duros”.

De esa manera, Rodríguez aclaró que se firmó un convenio para la explotación de Cardón IV, uno de , y que a la fecha posee una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas por día.

La mandataria precisó que, tras la firma con las empresas multinacionales, se podrá abastecer de gas para actividades de desarrollo nacional, así como para el consumo doméstico y de exportación.

Desde Repsol —según el canal estatal llanero— en el plan estratégico 2026-2028.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene una copia de la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos frente al Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 29 de enero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)

Asimismo, y también invertirá en la renovación de las instalaciones de producción, como bombas u otras.

La firma española ya ha manifestado a Estados Unidos que están listos “para invertir con fuerza en Venezuela” y así triplicar su producción de crudo, llevándola a 135,000 barriles diarios.

