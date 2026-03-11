La crisis energética generada por la interrupción del sistema de transporte de gas natural de Camisea ha obligado al Gobierno a activar medidas de apoyo económico para hogares vulnerables y conductores de taxis que utilizan gas natural vehicular (GNV). El financiamiento proviene del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y se canaliza a través de subsidios directos y facilidades de pago.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el paquete incluye un vale adicional para el balón de gas, un bono para taxistas y la postergación de cuotas de conversión a GNV, medidas que buscan amortiguar el impacto del aumento de precios del GLP y las restricciones temporales en el abastecimiento de gas natural.

El principal apoyo está dirigido a los hogares vulnerables que ya forman parte del programa Vale de Descuento GLP, que subsidia la compra del balón de gas doméstico.

Actualmente, más de 1,3 millones de familias reciben este beneficio, con descuentos que varían entre S/20, S/43, S/63 y S/80, dependiendo de la zona del país y el nivel de vulnerabilidad del hogar.

Con la nueva medida, estas familias recibirán un adicional de S/10, con lo que el subsidio aumentará temporalmente para aliviar el impacto del alza del precio del balón de gas.

El director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Minem, Ricardo Villavicencio, explicó que el beneficio se entregará automáticamente a los hogares ya registrados en el programa.

“Actualmente esas familias vulnerables son más de un millón trescientas mil y reciben vales de 20, 43, 63 y 80 soles. A estas familias se les va a dar un vale adicional de 10 soles”, indicó a Andina.

El funcionario precisó que no será necesario realizar un nuevo trámite, ya que el sistema utiliza los registros existentes que administran las empresas distribuidoras de electricidad.

Requisitos para acceder al vale FISE

El programa está dirigido a hogares de bajos ingresos y utiliza indicadores socioeconómicos para identificar a los beneficiarios.

Entre los principales criterios figuran:

Tener un consumo eléctrico menor a 42 kilowatt-hora al mes.

Registrar ingresos anuales inferiores a S/20.000.

Estar clasificado como hogar vulnerable en los registros del programa.

El proceso de empadronamiento se realiza a través de las empresas distribuidoras de electricidad, que verifican la información del usuario y emiten el vale de descuento junto con el recibo de luz o mediante mensajes de texto.

Ese vale se utiliza directamente al momento de comprar el balón de gas en un establecimiento autorizado. Por ejemplo, si el balón cuesta S/60 y el vale es de S/20, el usuario pagará S/40.

Bono para taxistas que usan GNV

Otra medida se dirige a los conductores que utilizan gas natural vehicular, un sector que se vio afectado por la interrupción del suministro tras la emergencia en el sistema de transporte.

El Gobierno ha identificado alrededor de 85.000 taxistas que recibirán un bono de S/120, el cual se aplicará directamente al momento de cargar gas natural en los grifos.

Según Villavicencio, el subsidio funcionará como un saldo disponible en el sistema de abastecimiento.

“Si normalmente un taxista carga 30 soles, esa compensación le permitirá hacerlo aproximadamente cuatro veces sin realizar ningún pago”, explicó.

El beneficio se otorgará utilizando registros existentes, como los de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los sistemas de control del sector energético, por lo que no será necesario que los conductores se inscriban.

El monto podrá utilizarse durante el año, hasta agotar el saldo asignado.

Postergan cuotas de conversión a gas natural

Además del bono, el Ejecutivo dispuso diferir las cuotas de financiamiento de conversión a GNV correspondientes a marzo y abril, lo que permitirá a los usuarios aliviar su carga financiera durante la emergencia.

En la práctica, los conductores no tendrán que pagar esas cuotas durante aproximadamente 60 días, aunque los montos se trasladarán al final del periodo de financiamiento.

Si un usuario ya pagó la cuota de marzo, la postergación se aplicará a los pagos de abril y mayo.