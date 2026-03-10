La crisis energética generada en el Perú por la suspensión en el suministro de gas natural parece complicarse cada vez más, ahora por la amenaza de los transportistas de carga de paralizar sus servicios al habérseles cortado la provisión de ese combustible, lo que podría afectar también el abastecimiento de alimentos.

Este lunes, los dirigentes de 16 gremios de transportistas de carga (de un total de 18 existentes en el país) acordaron que acatarán un paro nacional indefinido a partir del jueves 12.

Entre los gremios que acordaron esa medida de fuerza figuran, por citar algunos:

Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT)

Gremio de Transportes y Logística (GTL)

Asociación de Transportistas del Sur

Unión Regional de Transportistas de Carga de la macro región norte

Asociación de Transportistas y Servicios de Chancay

Asociación de Camioneros de Tumbes

Asociación de transportistas de Junín (ASOTRACCC)

Hay 60 mil camiones a GNV paralizados

Según explicó Geovani Diez, presidente de GTL, a Gestión, en total esos gremios agrupan a empresas dueñas de unos 200 mil vehículos de carga a nivel nacional, entre ellos a cerca de 60 mil camiones a GNV que se han visto afectados por el racionamiento en la provisión de gas natural, todos los cuales estarían acatando el paro.

En realidad, según indicó, tal racionamiento agravó la crisis que ya venían atravesando los transportistas de carga, originada por un lado por la inseguridad derivada de las extorsiones del crimen organizado a ese sector, y por las pérdidas que les ocasiona el colapso de carreteras a raíz de las intensas lluvias que trae el fenómeno de El Niño costero.

Sobre esto último, refirió que el mal estado de las vías al interior y la caída de puentes en diversas localidades, ha llevado a que viajes que les tomaban en promedio 10 horas, se hayan extendido a recorridos de cuatro a cinco días, sin que las autoridades hayan terminado de resolver los daños en la infraestructura vial.

Hay ocho vías con tránsito interrumpido por mal estado de la infraestructura vial en el país

Hay 8 vías con tránsito afectado

Al respecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), advirtió que existen 76 puentes en estado crítico ubicados en diversas vías concesionadas, en los cuales pidió que se evite la circulación de vehículos pesados con cargas especiales que sobrepasan los límites de peso para el que están diseñados esos puentes.

La mayor parte de esos puentes en estado crítico se sitúan en la Carretera Central, en la Red Vial 4 (Pativilca-Salaverry), en la Red Vial 5 (Ancón-Pativilca), en la ruta de Paita a Yurimaguas, entre otras vías nacionales.

En tanto, según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), hasta la tarde de este lunes había 8 vías con transito vehicular bloqueado o restringido por infraestructura vial dañada a nivel nacional a raíz de las intensas lluvias.

Camiones a GNV en desventaja

En cuanto al corte en el suministro de GNV, el problema, explicó el presidente de GTL, es que los camiones solo usan ese combustible, porque no cuentan con sistemas duales de gas y gasolina, como sí tienen los automóviles, lo cual hace que los vehículos de carga a GNV estén totalmente paralizados.

Además, Diez reclamó que la prohibición de que usen GNV se ha dado, a pesar de que las autoridades han autorizado a que los camiones de las compañías mineras, y su maquinaria en general que usa ese tipo de gas, si puedan consumir el gas de Camisea, lo cual consideran una discriminación al resto de transportistas de carga.

Frente a esta situación, el dirigente refirió que tienen diversos puntos de reclamo, entre ellos, que el Gobierno suspenda el cobro de impuestos que se aplican a los transportistas, desde el IGV al Impuesto Selectivo al Consumo, el Impuesto al Rodaje aplicados a los combustibles, entre otros, y que llevan a una carga impositiva del 40% a los dueños de camiones.

Piden se suspenda cobro de peajes

Los camioneros también están requiriendo que las operadoras de las carreteras concesionadas suspendan el cobro de peajes que aplican, en aquellas vías que están deterioradas y no han concluido obras que permitan restablecer el servicio.

Indicó que los dirigentes están exigiendo se formen mesas técnicas de trabajo con participación de autoridades del Gobierno y que se fijen cronogramas para la atención de sus reclamos y compromisos escritos para su cumplimiento.

Consultada por la prensa sobre estos reclamos, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que entienden la preocupación de los transportistas, pero que la prioridad del Ejecutivo en la cual está enfocado ahora es la restitución del servicio de transporte de gas natural.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, refirió que han tomado conocimiento de los reclamos de los transportistas, y que el diálogo con ellos es permanente, y que el objetivo es volverles a suministrar GNV en la medida que haya suficiente gas.

Además, indicó que han desarrollado mesas de trabajo para atender aspectos de seguridad en atención a los transportistas afectados por el sicariato, y que tienen programadas otras reuniones con sus gremios para superar estos problemas.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, señaló que el Gobierno se encuentra optimista de que los trabajos de reparación del gasoducto, por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), pueda culminarse antes de los 14 días previstos.

¿Luz al final del ducto?

Mientras tanto, a nueve días de iniciada la crisis en el suministro de GLP, a raíz de una deflagración en el sistema de transporte del gas de Camisea que opera TGP, esa empresa informó a Gestión que finalmente se pudo extinguir el fuego que se había desatado en los dos ductos que conforman dicho sistema.

TGP explicó que las intensas lluvias en la zona (kilómetro 43 del ducto) fueron las que lograron extinguir las llamaradas en esa tubería que transporta los líquidos de gas natural, y que hasta ahora impedía realizar plenamente los trabajos de restauración del servicio.

Sin embargo, refirió que la extinción de la llama ahora en el ducto de líquidos, sin que se haya aislado el tramo afectado, crea una condición de riesgo que le obliga a tomar medidas adicionales que permitan continuar con los trabajos de acuerdo al cronograma, además que siguen las lluvias intensas en el lugar. Como se sabe, en el citado cronograma, el plazo para restablecer el servicio concluye el sábado 14 de este mes.

TGP informó que finalmente se pudo apagar el fuego que impedía avanzar en los trabajos de restauración del gasoducto que transporta el gas de Camisea, que opera esa empresa

Precios se duplican

Mientras tanto, los precios de los combustibles sustitutos del GNV, como el GLP, tanto para consumo vehicular como doméstico, seguían en alza debido a su escasez, y en el primer caso, llegaron a duplicarse, pues si bien se encontraba en torno a S/6.00 por galón semanas atrás, en los últimos días supera los S/12.00 en Lima, mientras en provincias llegaba a los S/14.00.

En cuanto al GLP envasado para uso doméstico, el balón de diez kilos, que regularmente se encuentra entre S/45 a S/60, llegaba este lunes a encima de los S/100, en algunos locales de venta en distritos como Chorrillos y Magdalena del Mar, aunque en Surco llegó hasta los S/120, según El Facilito, de Osinergmin.

Más allá de la crisis generada por la rotura del gasoducto de TGP, según el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, el alza de precios del GLP y de otros combustibles en Perú, es consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

Mientras tanto, en el mundo el precio del petróleo Brent, de referencia global, llegó en un momento del día hasta los US$119.48 por barril, en tanto el WTI (usado como referente para el Perú), cotizaba en torno a los US$99 el barril, debido a interrupciones en su suministro en el Estrecho de Ormuz.

