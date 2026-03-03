Gasoducto operado por TGP sufrió una deflagración que obligó a suspender el transporte de gas natural y dejará sin ese combustible a diversos tipos de consumidores.
Elías García Olano
El último domingo se produjo una fuga del gas natural de Camisea y una deflagración en un tramo del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), en la zona del Cusco, que ocasionó de inmediato la restricción en el suministro de ese combustible a diversos tipos de consumidores en el Perú.

