Según un comunicado de TGP, esa fuga de gas, ocurrida a la altura de kilómetro 43 (KP34) de su sistema de transporte por ductos, en el distrito de Megantoni, fue controlada “en forma oportuna sin causar daños personales y se realizan acciones para determinar las causas del incidente”.

No obstante, refirió que, como medida de seguridad, resultaba inevitable paralizar el servicio de transporte del gas de Camisea en el tramo afectado para aislar la zona, analizar el estado de la infraestructura e iniciar las actividades para la recuperación del servicio.

Servicio en emergencia por 14 días

Según comunicado del Ministerio de Energía y Minas (Minem), debido al incidente, se dispuso la suspensión temporal del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y la interrupción de la inyección de gas natural en el punto de recepción del sistema de transporte, como medida preventiva.

Asimismo, ese sector emitió una resolución viceministerial (004-2026-MINEM/VMH) por la cual resuelve declarar en emergencia el suministro de gas natural a través de los sistemas de producción, transporte de hidrocarburos por ductos, y su distribución por red de tuberías.

Tal declaratoria de emergencia se aplicará durante un periodo de hasta 14 días, hasta el 14 de marzo en el cual se prioriza el abastecimiento al mercado interno.

Con la declaratoria, la resolución refiere que la Dirección General de Hidrocarburos del Minem activa un mecanismo de racionamiento del servicio, bajo supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Justamente, el órgano regulador, emitió un comunicado para subrayar que supervisará que la asignación y distribución del gas natural disponible, se efectúe conforme a los criterios establecidos. Además, ha verificado que las centrales termoeléctricas que operan con gas natural de Camisea, han sido reemplazadas temporalmente por centrales de respaldo que operan con diésel (reserva fría, Nodo Energético y unidades de generación dual), “medida que permite preservar la continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional”.

Gasoducto de Camisea. El suministro de gas fue declarado en emergencia hasta el 14 de marzo (Difusión)

Restricción en el suministro

TGP explicó en su comunicado que el suministro de ese combustible se mantiene parcialmente activo, priorizándose el abastecimiento del mercado local a fin de atender a las familias, comercios y garantizar los servicios esenciales.

Mientras tanto, y en línea con una resolución de declaratoria de emergencia que emitió el Minem, TGP confirmó que se aplicarán restricciones temporales a los usuarios industriales y eléctricos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para superar esta contingencia de forma segura y definitiva.

¿Quiénes tendrán prioridad?

A su turno, la empresa Cálidda emitió también un comunicado, en el cual, en el caso de Lima y Callao, confirma que, en cumplimiento de la resolución 020-2026-MINEM/DGH, estableció un mecanismo de racionamiento para el despacho de ese gas.

Bajo ese mecanismo, indicó que está priorizando solo el suministro a consumidores residenciales y comerciales en su área de concesión, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV.

Es decir, precisa, no están incluidos en esta priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxis, entre otros.

En cuanto a los grandes clientes, como estaciones de GNV, consumidores industriales (regulados e independientes) y empresas generadoras, Cálidda indica que se vienen realizando coordinaciones y comunicaciones directas para la gestión correspondiente, priorizando la seguridad del sistema y la continuidad del suministro esencial.

Los camiones, taxis y mototaxis no tendrán prioridad en el consumo de GNV mientras dure la emergencia | Foto: Andina

¿Para cuántos días alcanza el gas natural?

Vale explicar que en ocasiones anteriores en que se suspendió la operación del gasoducto, y que se restringió el suministro de gas natural, el mismo se abasteció en forma priorizada, con el gas que queda contenido en esa tubería, de más de 700 kilómetros desde la zona de producción en la planta Malvinas (Cusco), hasta la costa.

Consultado sobre el tema, el exviceministro de Energía, Arturo Vásquez Cordano, señaló a Gestión que, según data del Minem, el gasoducto en mención -tras su paralización- mantiene en su interior un aproximado de 70 millones de pies cúbicos por día de gas natural.

Ese volumen -anotó Vásquez, además exgerente de Estudios Económicos de Osinergmin- alcanza para suministrar durante 14 días a usuarios residenciales y pequeños comercios, pero no para grandes consumidores, como las industrias o plantas termoeléctricas.

De hecho, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, en declaraciones a RPP, descartó que los hogares se vayan a ver afectados en el suministro del gas.

Sin embargo, precisó que los cortes y restricciones se han aplicado a las industrias y a una central generadora Kallpa, que ha debido pasar a operar con diésel. “Se ha restringido el gas a las industrias y a la generadora [eléctrica]”, señaló.

En tanto, en el caso del gas natural vehicular, reconoció que el suministro se ha cortado de forma general por la rotura del ducto, pero explicó que algunos grifos pueden aún contar con reserva, mientras que otros no, lo que genera filas de vehículos y falta de producto en ciertos puntos.

“Esperemos que las dotaciones que tengan los grifos duren por lo menos unos días. Lamentablemente, en caso de crisis es muy difícil controlar la especulación, pero el gas debe abastecer tranquilamente a los taxistas y vehículos hasta la reparación del ducto”, añadió.

Impacto en usuarios eléctricos

Sobre esto último, César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), refirió a Gestión que, en efecto, actualmente las centrales térmicas no están recibiendo gas natural, y que, si bien TGP ha indicado que esa situación se mantendrá durante 14 días, no se sabe cuándo se retomará el suministro a esos operadores.

Por esa razón, indicó que los costos marginales de la producción de electricidad se han incrementado a más de US$ 200 por megavatio por hora (MW/h). Vale recordar que, según los últimos reportes del COES, hasta enero esos costos marginales se encontraban en torno a los US$ 32 por MW/h, es decir que a raíz del corte de gas a las térmicas se habrían incrementado en cerca del 525%.

Al respecto, Vásquez Cordano descartó que tal incremento de costos vaya a elevar las tarifas a usuarios regulados, aunque advirtió que podría elevar los precios de la energía a los clientes libres del mercado no regulado, es decir a industrias y otros grandes consumidores, dependiendo de sus contratos con las generadoras o distribuidoras.

Termicas a gas natural dejaron de operar por falta de ese combustible (Foto: iStock)

En general, advirtió que la afectación en el gasoducto nos pone en una situación bastante delicada, pues la generación hidroeléctrica se ha visto afectada por la caída de huaicos ante lo cual se necesitaba más generación con gas, y ahora se va a tener que usar más plantas a diésel (más caras) para compensar esta reducción con térmicas a gas.

Según cifras del COES, ya en enero último la producción hidroeléctrica había caído en 6.25%, en tanto que para compensar la producción con térmicas a gas había aumentado en 27.04%.

La causa raíz del incidente sigue en investigación

Gestión envió consultas sobre el caso a TGP, a lo que la empresa respondió por escrito. Ante la pregunta sobre cuántos días alcanzaría el gas contenido en el ducto tras la suspensión del transporte, mencionó que “el estimado actual es de 14 días, y en caso se determine algún estimado diferente se comunicará”.

TGP agregó: “La causa raíz sigue en investigación y estamos trabajando en conjunto con las autoridades del sector para determinarla, mientras tanto priorizamos la solución del tema en el menor tiempo posible”.

Recordó que las actividades orientadas al restablecimiento del servicio de transporte ya han iniciado. “En más de 20 años de operación no hemos tenido un incidente de esta naturaleza. La empresa cuenta con un programa de mantenimiento preventivo anual con los más altos estándares globales. En ese sentido, consideramos importante indicar que no tenemos ninguna señal de que esto pueda replicarse en algún otro punto del sistema. Cualquier incidente previo ha estado por debajo de esta situación”, aclaró.

Finalmente, se le consultó en cuánto tiempo estiman que se podrá restablecer completamente el servicio de transporte de gas, a lo que respondió que el número de días se determinará cuando se culmine la evaluación del suceso. “Esto se informará de inmediato”, puntualizó.

¿Habrá racionamiento de energía?

Dado que el petróleo en el mundo enfrenta problemas de precios tras el conflicto bélico en oriente medio, más los problemas económicos que afronta Petroperú para comprar combustibles, el experto consideró que es previsible que el precio del diésel se encarezca aún más, junto con el costo de la generación.

Vásquez señaló que el problema es que no se sabe con exactitud cuánto tiempo tomará restablecer en su totalidad el transporte de gas, y que, aunque se habla de que podría haber también un racionamiento de energía, espera que ello no suceda porque usualmente TGP actúa con celeridad en realizar sus reparaciones en el ducto.

Consultado si podría haber riesgo de racionamiento del servicio eléctrico, el presidente del COES refirió que ello no sucederá “por lo menos en 15 días”.

Se afectaría producción de GLP

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, refirió a Gestión que, debido a lo agreste de la zona donde ocurrió este incidente en el gasoducto, y a condiciones climáticas adversas, hasta la tarde de este lunes TGP no había podido acceder al lugar donde el ducto se ha afectado.

Por lo que hasta ese momento, estaban a la espera de conocer las causas del incidente y se pueda proceder a la reparación respectiva.

Por lo pronto, confirmó que, en efecto, en el gasoducto queda gas para los próximos 14 días, y estimó que por lo menos unas 1,000 industrias no tendrían suministro de ese combustible en dicho plazo.

Además, refirió que, dado que se ha paralizado no solo el ducto de gas, sino también la tubería que transporta líquidos de gas natural, se puede afectar también la producción de gas licuado de petróleo (GLP), que realiza Pluspetrol.

Producción de GLP también se puede afectar por suspención en el transporte de líquidos de gas natural. (Foto: Andina)

Industria preocupada: se evalúa uso de fuentes alternativas

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que en reunión que sostuvieron con TGP, se informó que con el acceso al punto exacto del siniestro, se para evaluará con precisión el alcance del daño y calculará el tiempo que tomaría la reparación.

Asimismo, indicó que la SNI viene evaluando como medida temporal de emergencia, el eventual uso de fuentes alternativas de energía tales como GLP o diésel, priorizando aquellas opciones que garanticen mayor disponibilidad, continuidad y seguridad operativa.

También exhortó, anotó, que el Poder Ejecutivo emita un decreto de urgencia a través del Minem que permita viabilizar de manera excepcional y temporal el uso de fuentes alternativas de energía.