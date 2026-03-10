El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció este martes que la reparación de los ductos de gas natural y líquidos de Camisea -que sufrieron fuga y deflagración el pasado 1 de marzo- a la fecha sigue firme y ya se completó un avance de 52% para ponerlos en operatividad nuevamente.

En entrevista a TVPerú, el titular del Minem consideró que esta es una noticia satisfactoria e hizo un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía ya que -aseguró- hay motivos para confiar que el próximo 14 de marzo se restablezca la normalización del suministro de gas natural “para seguir siendo pilar de nuestra matriz energética”.

flexibilizarán horarios de descarga de cisternas

Respecto al precio internacional del petróleo, indicó que ese hidrocarburo registra alta volatilidad a raíz del conflicto en Medio Oriente y, en las últimas horas, tuvo una reducción en su precio tras los anuncios sobre una pronta culminación de las acciones bélicas. “Somos muy sensibles a esas variaciones”, puntualizó .

Ratificó que hay stock de combustibles para atender la demanda nacional y, refirió que, a fin de agilizar la distribución a grifos y estaciones, se emitirá un nuevo dispositivo legal de urgencia para flexibilizar horarios de carga y descarga de las cisternas que realizan el abastecimiento a nivel nacional.