TGP informó que finalmente se pudo apagar el fuego que impedía avanzar en los trabajos de restauración del gasoducto que transporta el gas de Camisea, que opera esa empresa
TGP informó que finalmente se pudo apagar el fuego que impedía avanzar en los trabajos de restauración del gasoducto que transporta el gas de Camisea, que opera esa empresa
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció este martes que la reparación de los ductos de gas natural y líquidos de Camisea - a la fecha sigue firme y ya se completó un avance de 52% para ponerlos en operatividad nuevamente.

En entrevista a TVPerú, el titular del Minem consideró que esta es una noticia satisfactoria e hizo un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía ya que -aseguró- del suministro de gas natural “para seguir siendo pilar de nuestra matriz energética”.

LEA TAMBIÉN: Plantas Envasadoras estiman cuándo terminaría el desabastecimiento de gas: Los detalles

flexibilizarán horarios de descarga de cisternas

Respecto al precio internacional del petróleo, indicó que ese hidrocarburo registra alta volatilidad a raíz del conflicto en Medio Oriente y, en las últimas horas, tuvo una reducción en su precio tras los anuncios sobre una pronta culminación de las acciones bélicas. “Somos muy sensibles a esas variaciones”, puntualizó .

Ratificó que hay stock de combustibles para atender la demanda nacional y, refirió que, a fin de agilizar la distribución a grifos y estaciones, se emitirá un nuevo dispositivo legal de urgencia para flexibilizar horarios de carga y descarga de las cisternas que realizan el abastecimiento a nivel nacional.

LEA TAMBIÉN: Crisis del gas: los 5 proyectos por US$ 7,230 millones que aliviarían al Perú

TE PUEDE INTERESAR

Dólar se dispara por shock global del petróleo, ¿romperá los S/ 3.50 o BCRP lo frenará?
Derrame de petróleo en el río Marañón: FEMA realiza inspección en Loreto
Trump ve la guerra en Irán “prácticamente terminada”; petróleo cae bajo US$ 90

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.