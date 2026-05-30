El Gobierno del Perú aprobó un paquete extraordinario total de S/ 170 millones para enfrentar la crisis que afecta a la cadena productiva del arroz. La medida incluye la compra y distribución gratuita del cereal a población vulnerable, así como recursos para infraestructura de riego y apoyo a productores golpeados por la sobreoferta y el incremento de costos de producción.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 005-2026, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a ejecutar una transferencia de hasta S/ 120 millones destinada a mitigar el impacto económico que enfrentan principalmente pequeños productores de la agricultura familiar.

El objetivo es preservar la actividad productiva y reducir los riesgos asociados al deterioro de la rentabilidad de los agricultores.

Compra de arroz para población vulnerable

Arrojaron arroz en la pista a manera de protesta. Foto: GEC.

Como parte del programa, el Midagri podrá adquirir arroz para distribuirlo gratuitamente entre personas en situación de pobreza y pobreza extrema de distritos focalizados, definidos según el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La iniciativa busca atender simultáneamente dos frentes: aliviar la situación económica de los productores afectados por la sobreoferta y contribuir al abastecimiento alimentario de los sectores más vulnerables.

Para su implementación, el ministerio deberá aprobar en un plazo máximo de diez días hábiles los lineamientos operativos, incluyendo criterios de focalización, entidades receptoras y mecanismos de distribución.

Además de los recursos destinados a la cadena arrocera, el decreto autoriza una transferencia adicional de S/ 50 millones para financiar actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor.

Los trabajos serán ejecutados mediante núcleos ejecutores en distritos declarados en estado de emergencia, con el objetivo de reducir los impactos de lluvias e inundaciones sobre la actividad agrícola.

Según el Gobierno, estas intervenciones permitirán fortalecer la capacidad operativa de la infraestructura hídrica utilizada por pequeños productores en distintas regiones del país.

Sobreoferta y alza de fertilizantes afectan a productores

El Midagri podrá comprar arroz para distribuirlo entre población vulnerable.

El Ejecutivo sustentó la medida en el deterioro de la rentabilidad de los productores arroceros, provocado por la combinación de una elevada oferta interna y el incremento de los costos de producción.

De acuerdo con el decreto, el aumento internacional de los precios de fertilizantes y combustibles se agravó este año por el conflicto en Medio Oriente, generando mayores presiones sobre los costos agrícolas.

La norma advierte que este escenario incrementa el riesgo de endeudamiento, abandono de parcelas y afectaciones a la seguridad alimentaria nacional.

Producción de arroz en Perú

El arroz representó el 6.42% del Valor Bruto de Producción (VBP) agropecuario nacional en 2025, según información incluida en el decreto de urgencia.

Asimismo, el cultivo genera ocupación directa para más de 71,000 productores a nivel nacional. Más del 75% de ellos posee menos de cinco hectáreas, por lo que pertenece principalmente al segmento de agricultura familiar.

El Decreto de Urgencia N.° 005-2026 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la Contraloría General de la República realizará el control concurrente y posterior sobre el uso de los recursos transferidos.