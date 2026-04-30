¿Perú actúa como proveedor oportunista de arroz para Colombia? (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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¿Una crisis entre vecinos se puede convertir en un negocio para un tercero? La decisión de Ecuador de llevar al 100% los aranceles contra Colombia podría reconfigurar el mercado regional del arroz, uno de los productos sometidos a esta tarifa obligatoria a partir del 1 de mayo.

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