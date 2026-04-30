En este nuevo tablero, Perú empezaría a asomarse como un proveedor alternativo, especialmente con el grano que proviene de la selva.

Como se recuerda, la relación comercial entre el “País de los cuatro mundos” y el país cafetalero se ha tensado tras una escalada de aranceles que pasaron de 30% en febrero a 50% en marzo. El conflicto, además, se ha extendido al ámbito energético: Colombia suspendió el suministro eléctrico y Ecuador respondió con la elevación significativa del costo de transporte de petróleo para Ecopetrol.

¿Una ventana abierta?

Perú hoy atraviesa una caída en el precio del arroz de la costa. Se trata, no obstante, de un fenómeno que primero ocurrió en la Amazonía, donde el precio del kilo tocó el mínimo histórico de S/ 0.50. Esta tendencia ahora podría tener una salida muy rentable si es que Perú se muestra atento a los movimientos de las naciones contiguas.

El Midagri explicó el caso a Gestión: “Hay una oportunidad de empezar a exportar arroz a Colombia. Hoy Colombia y Ecuador se han puesto aranceles en aproximadamente 70 productos; entre ellos, el arroz. P or tanto, en Colombia va a haber déficit de arroz de unas 300,000 toneladas en promedio” .

“Hay un antes y un después, un vacío que alguien debe cubrir”, resumió. Incluso recordó que las facilidades para nuestro país están tendidas: “Perú es miembro de la Comunidad Andina [Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú]. En ese contexto, hay una zona de libre comercio donde los cuatro países no se aplican ningún tipo de arancel, teóricamente [arancel 0]. Sin embargo, Ecuador y Colombia han violado todas esas normas andinas y han restringido el acceso de una lista de productos agrícolas e industriales”.

Coincidió Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC: “Los productores, ante una oportunidad lógica de demanda de arroz por la frontera, aprovecharán la coyuntura para ofrecer sus productos”.

Describió, en esa línea, que las condiciones nacionales registran “luz verde” para dar el paso: “Hay un crecimiento de 228.16% de la producción de arroz desde el 2015, hay un precio de chacra rentable del 45% desde este periodo y aumentaron en un 157% las hectáreas cultivables de arroz”.

¿Cuáles son las expectativas sobre el precio del arroz de Perú? (Foto: Andina)

Un antecedente clave

La posibilidad no es menor: Perú ya ha demostrado que puede responder como en 2017, cuando exportó alrededor de 44,000 toneladas de arroz a Colombia, precisó el ministerio.

“Ahora, por la temporada, se enviaría el arroz de la selva. [...] Esta es una gran oportunidad que el Perú tiene para poder convertirse en abastecedor de Colombia en eventuales circunstancias de déficit de producción de arroz. Ya hubo un momento así en 2017”, apuntó.

La historia se repitió en 2020. De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), se observó un pico excepcional de exportaciones de 44,681 toneladas, equivalentes a US$ 29,895 (valor FOB).

“Ese año exportamos más porque teníamos oferta exportable suficiente y porque el precio del arroz estaba más caro en Colombia. Nosotros entramos con un arroz un poco más barato”, resaltó el Midagri.

En 2022, según la data, hubo otro rebote relevante (19,041 toneladas), pero no logró sostenerse. En 2023 volvió a caerse (4,324 toneladas) y en 2024 se recuperó parcialmente. Para 2025, el resultado preliminar se posicionó de nuevo en un nivel marginal.

La radiografía revela, así, que Perú actúa como proveedor “oportunista” para Colombia: entra cuando hay déficits productivos o ajustes en los precios .

”Es lo que nos brinda el mercado, y nuestros productores tienen ahora estas circunstancias inmejorables. [...] La sobreproducción nacional puede significar una oportunidad para la exportación fronteriza”, acotó al respecto Ballena.

Lanzó, asimismo, un dato de un flujo que tiene cierto protagonismo, incluso antes de que empezara el conflicto tarifario, y que podría replicarse: “Hay una salida por la aduana La Tina, en la provincia de Ayabaca, Piura, por donde está saliendo la producción de arroz”.

Exportaciones previas de arroz peruano a Colombia.

¿Espacio para el arroz nopal?

El arroz nopal, una variedad que ingresó agresivamente en los últimos años al campo peruano y a la cual se le atribuye la sobreproducción, suele estar asociado a la deficiencia porque, aunque rinde bastante a nivel de grano, presenta peor comportamiento al momento de la cocción.

Esta característica obligó a los productores, en la campaña del 2025, a buscar alternativas rápidas de comercialización: vender por debajo del costo. De ahí una parte de la crisis.

Sin embargo, la solución para restaurar la calidad está en el añejamiento: hasta tres meses de “guardado” revalorizarían el producto y permitirían que se coloque en el mercado. Frente al contexto del conflicto entre Colombia y Ecuador, el factor tiempo se convierte en un aliado de los productores peruanos.

Esta estrategia en el proceso, alineada con las condiciones internacionales del mercado y con una logística oportuna, abre un espacio para una demanda estable en las góndolas del país vecino, al menos durante el lapso de la “guerra” de aranceles.

“El arroz nopal podría aprovecharse muy bien ahí porque, bien procesado, es muy parecido al arroz ecuatoriano”, finalizó Romero.

¿Cómo se desarrolló el arroz peruano en el 2025? (Fuente: Andina)

El dato:

Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, inició la guerra comercial con el objetivo de presionar a Colombia para que refuerce la seguridad en la frontera y, con ello, combata el narcotráfico y el crimen organizado.