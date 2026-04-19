El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, se acusan mutuamente. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, se acusan mutuamente. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)
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Agencia AFP
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el domingo que demandará penalmente por calumnia a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quien lo acusa de sostener reuniones con supuestos miembros del narcotráfico en territorio ecuatoriano.

En medio de un largo cruce de cuestionamientos, Noboa reprocha a Petro sobre la presunta falta de apoyo para combatir al narcotráfico en la frontera entre los dos países, que

La crisis escaló a nivel diplomático luego de que Petro tildara de “preso político” a Jorge Glas, quien fue vicepresidente del exgobernante socialista Rafael Correa entre 2013 y 2017 y condenado por corrupción, lo cual derivó en el retiro de embajadores de ambas naciones.

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“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, dijo el mandatario colombiano en X este domingo.

La acusación que hace Nobóa

En recientes declaraciones a la revista colombiana Semana, Noboa dijo que Petro se reunió con miembros del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa (2007-2017), durante una visita privada al puerto de Manta (suroeste) con ocasión de su asistencia a la toma de posesión del ecuatoriano en 2025.

“Algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”, el alias del ecuatoriano José Adolfo Macías, jefe del poderoso que fue recapturado en Manta y extraditado a Estados Unidos luego de Petro estuviera en ese puerto pesquero.

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Noboa señaló que “si se reunió físicamente cara a cara con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”.

Petro indicó que en Manta estuvo escribiendo un libro bajo la protección de militares ecuatorianos, por orden de Noboa, y sus escoltas de la fuerza pública colombiana.

“No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros”, apuntó.

Petro anotó que publicará la lista de ecuatorianos capturados y extraditados durante su gobierno “para que no quede duda” de su lucha contra el crimen organizado.

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