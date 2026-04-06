En menos de un año desde su llegada a Colombia, Aruma consiguió superar las 30 tiendas, lo que refleja un proceso de posicionamiento acelerado dentro del sector cosmético de ese país. (Foto: Aruma).
En menos de un año desde su llegada a Colombia, Aruma consiguió superar las 30 tiendas, lo que refleja un proceso de posicionamiento acelerado dentro del sector cosmético de ese país. (Foto: Aruma).
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Redacción Gestión
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y marca un nuevo hito en su proceso de expansión internacional al superar las 30 tiendas en ese país. A menos de un año de su ingreso a dicho mercado, evidencia un crecimiento acelerado en ese territorio.

El inicio del 2026 ha sido clave para este avance, con la apertura de dos nuevos locales .

Las nuevas tiendas están ubicadas en zonas estratégicas. Según Perú Retail, la número 30 se encuentra en la Zona T de Bogotá, un sector reconocido por su alta concentración comercial y afluencia de público. Por su parte, la tienda número 31 abrió en el centro comercial Plaza Vergel, en la ciudad de Ibagué, una ubicación que también destaca por su dinamismo económico.

El crecimiento de Aruma en Colombia responde a una estrategia que combina agilidad operativa, lectura del mercado y análisis del consumidor. (Foto: Aruma).
El crecimiento de Aruma en Colombia responde a una estrategia que combina agilidad operativa, lectura del mercado y análisis del consumidor. (Foto: Aruma).
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Expansión en Colombia

Con estas aperturas, fortaleciendo su red de distribución y acercando su propuesta de valor a un público cada vez más amplio. Este crecimiento se apoya en un portafolio que incluye marcas internacionales y productos en auge dentro de la industria de la belleza.

Bogotá se consolida como el principal eje de operación de la marca en Colombia, al concentrar 14 tiendas. La capital destaca por su alto movimiento comercial, lo que la convierte en un punto estratégico para el desarrollo y expansión de la cadena.

Además de su fuerte presencia en Bogotá, Aruma ha extendido sus operaciones a ciudades clave como Medellín y Cartagena. Estas plazas, reconocidas por su actividad económica y flujo turístico, forman parte de los mercados priorizados por la compañía para ampliar su alcance.

El segundo nuevo local de Aruma abrió en el centro comercial Plaza Vergel, en Ibagué, una ubicación que le permite a la empresa ampliar su presencia fuera de las principales capitales y acercarse a nuevos públicos. (Foto: Aruma).
El segundo nuevo local de Aruma abrió en el centro comercial Plaza Vergel, en Ibagué, una ubicación que le permite a la empresa ampliar su presencia fuera de las principales capitales y acercarse a nuevos públicos. (Foto: Aruma).
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De manera complementaria, la empresa ha incursionado en otras regiones de ese país con una estrategia de crecimiento gradual. Su presencia en departamentos como Atlántico, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Manizales demuestra su interés por posicionarse en distintas zonas con potencial.

El portafolio de Aruma reúne tanto marcas emergentes, especialmente del segmento coreano, como firmas ya posicionadas en el mercado global, apuntando a diferentes perfiles de consumidores.

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