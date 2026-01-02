La cadena peruana de belleza Aruma cerró 2025 cumpliendo su hoja de ruta en Colombia tras alcanzar las 25 tiendas operativas, un hito que consolida su desembarco en uno de los mercados de belleza más competitivos de la región. La cadena completó su objetivo anual en menos de nueve meses desde su llegada, confirmando un ritmo de expansión superior al previsto inicialmente.

Detrás del despliegue estuvo la operación corporativa anunciada en agosto de 2024, cuando Lincorp, grupo peruano propietario de Aruma, adquirió Prosalon, el principal retailer de cuidado y belleza en Colombia. La transacción sentó las bases para convertir tiendas existentes al formato Aruma y acelerar su presencia física en el país.

El avance fue particularmente intenso en el último tramo del año. Entre noviembre y diciembre, la marca aceleró la apertura de locales y sumó más de media docena de nuevos puntos de venta, lo que permitió alcanzar la meta antes del cierre del ejercicio. Esta dinámica respondió a una estrategia que priorizó rapidez en la ejecución, sin perder foco en la lectura del consumidor local.

Alcanzar 25 tiendas en menos de un año posiciona a Colombia como el principal laboratorio de internacionalización de la marca, con un despliegue acelerado y cobertura en varias ciudades. (Foto referencial: Aruma/ Instagram)

Aperturas en Bogotá, Cartagena y otras ciudades claves de Colombia

El hito de las 25 tiendas se concretó con la apertura de un nuevo local en Bogotá, dentro del Centro Comercial Hayuelos, que se convirtió en la tienda número 25 de la cadena en Colombia, según Perú Retail. El anuncio fue difundido a través de los canales corporativos de Prosalon, destacando el crecimiento sostenido y el trabajo conjunto de los equipos involucrados en la expansión.

Más allá de la capital, la compañía extendió su red a distintas ciudades, con aperturas en plazas comerciales de Bogotá, Cartagena, Chía y Medellín. Este despliegue territorial refuerza una estrategia orientada a construir capilaridad nacional y a captar distintos perfiles de consumidores en mercados urbanos clave.

En lo comercial, Aruma sostiene su propuesta en un portafolio centrado en maquillaje, cuidado de la piel y accesorios, alineado con las tendencias del sector y las preferencias del público colombiano. Si bien la marca aún no ha detallado su plan de crecimiento para 2026, el cierre de 2025 deja abierta la expectativa de nuevas aperturas y una expansión que continúe más allá del objetivo ya cumplido.

El crecimiento en Colombia se apoya en decisiones estructurales del grupo, que facilitaron la conversión de tiendas, el fortalecimiento del portafolio y una rápida escalabilidad del formato Aruma. (Foto: Aruma)

Plan de expansión internacional 2025

Aruma cerró 2025 con un avance decisivo en su expansión internacional. En Colombia, la marca alcanzó los 25 puntos de venta, consolidando su presencia en ese mercado tras menos de un año de operaciones, mientras que en paralelo dio un nuevo paso regional con la apertura de su primera tienda en México, marcando su ingreso a uno de los mercados más grandes y competitivos de la categoría en América Latina.

El desembarco en México se concretó con la inauguración de un local en el centro comercial Toreo, en Ciudad de México, un complejo de alto tráfico que funciona como vitrina estratégica para la marca. A través de sus canales digitales, Aruma destacó la relevancia de este hito al señalar que se trata de un mercado prioritario dentro de su hoja de ruta internacional y un punto de inflexión en su proceso de crecimiento fuera del Perú.

La operación mexicana estará liderada por Natalia Zárate, ejecutiva con trayectoria en el sector, según adelantó Gestión, lo que refuerza la apuesta de Aruma por consolidar equipos especializados en cada mercado y sostener su expansión regional sobre bases operativas sólidas.