La cadena peruana de belleza Aruma continúa consolidando su expansión en Colombia y ya se acerca a las 30 tiendas en ese país. En menos de un año desde su llegada, la compañía -perteneciente a Lindcorp- ha logrado un crecimiento sostenido dentro del competitivo sector cosmético, posicionándose rápidamente entre las principales opciones de retail de belleza en Colombia.

La marca inauguró su primera tienda en Colombia en abril del año pasado y desde entonces ha acelerado su proceso de expansión. Solo durante noviembre y diciembre, abrió más de seis establecimientos, lo que le permitió cerrar el 2025 con un total de 25 locales operativos en el país vecino.

Durante los primeros meses de este año, la cadena continuó ampliando su presencia con la apertura de dos nuevas tiendas. Con estas inauguraciones, Aruma alcanzó los 27 establecimientos en territorio colombiano, reforzando su estrategia de crecimiento basada en una rápida expansión y en el análisis de las preferencias del consumidor.

Aruma ingresó al mercado colombiano en abril de 2025 y en menos de un año ha logrado un crecimiento acelerado dentro del sector cosmético. (Foto: Aruma).

Aruma se expande en Colombia

La tienda número 27 de Aruma fue inaugurada en Medellín, en el centro comercial Santa Fé, según Perú Retail. La elección de esta ubicación responde a su alta afluencia de público y al dinamismo comercial de la ciudad, considerada una de las plazas más importantes para el sector retail en Colombia.

Con esta apertura, Aruma ya suma cinco locales en Medellín, donde también tiene presencia en los centros comerciales Arkadia, Tesoro, Viva Laureles y Los Molinos. En sus tiendas, la empresa dispone de un portafolio enfocado en maquillaje, cuidado de la piel y accesorios, con marcas como Beauty of Joseon, Laneige, COSRX, ISDIN, Maybelline, L’Oréal y NYX.

Actualmente, Bogotá concentra la mayor parte de la operación con 13 tiendas, seguida de otras ciudades estratégicas como Medellín y Cartagena. Además, la cadena tiene presencia en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, priorizando ubicaciones en centros comerciales de alto tránsito, mientras mantiene en reserva sus planes de expansión para 2026.

Aruma tiene 13 locales en Bogotá, mientras que otras ciudades como Medellín y Cartagena también forman parte de su expansión. (Foto: Aruma).

Colombia y otros países en el plan de expansión internacional

Aruma cerró 2025 con avances clave en su estrategia de expansión internacional. En Colombia, la cadena peruana de belleza alcanzó los 25 puntos de venta en menos de un año de operaciones, consolidando rápidamente su presencia en ese mercado. Paralelamente, la empresa dio un nuevo paso en su crecimiento regional con el ingreso a México, uno de los mercados más grandes y competitivos de la industria de belleza en América Latina.

El desembarco en territorio mexicano se concretó con la apertura de su primera tienda en el centro comercial Toreo de Ciudad de México, un complejo de alto flujo comercial considerado estratégico para la visibilidad de la marca. La operación en ese país estará liderada por Natalia Zárate, ejecutiva con experiencia en el sector, lo que refleja la apuesta de Aruma por fortalecer su expansión regional con equipos especializados en cada mercado.

