El mercado peruano de cosméticos y cuidado de la piel se sigue fortaleciendo con un mayor portafolio de opciones de cara al consumidor. Así, los productos de la conocida cantante y empresaria barbadense Rihanna, intérprete de canciones como Umbrella o We fund love, llegan al Perú a través de sus marcas Fenty Beauty (maquillaje) y Fenty Skin (cuidado de la piel).

De acuerdo con Fenty Beauty, el lanzamiento en Perú marca el segundo paso de las marcas dentro de su crecimiento en cinco países entre el 2025 y 2026. Fenty Beauty y Fenty Skin se lanzaron en Chile en noviembre de 2025; en Colombia, en diciembre de 2025; y llegarán a Costa Rica y Panamá, en 2026.

En la experiencia peruana, Fenty Beauty y Fenty Skin serán distribuidas en alianza con Saint Honoré y estarán disponibles en las tiendas físicas de Falabella (Jockey Plaza, Salaverry, Miraflores y San Miguel), así como en la versión online de la tienda por departamento.

“Con disponibilidad en tiendas físicas y online, esta expansión representa un hito clave para hacer más accesible la visión inclusiva de belleza de la marca en América Latina”, sostuvo Fenty Beauty.

Fenty Beauty y Fenty Skin se lanzaron en Chile en noviembre de 2025; en Colombia, en diciembre de 2025; y llegarán a Costa Rica y Panamá en 2026. (Foto: Difusión).

Fenty Beauty y Fenty Skin: el impacto sobre la fortuna de Rihanna

A nivel global, Fenty Beauty se ha consolidado como una de las marcas más importantes de cosméticos y belleza. En el 2017, fue presentada por Rihanna y, desde entonces, no se ha detenido en su crecimiento. De hecho, la positiva experiencia de Fenty Beauty impulsó a Rihanna, en el 2020, a lanzar Fenty Skin, su línea vegana de productos para el cuidado de la piel, también con buenos resultados comerciales en los países donde tiene presencia.

Actualmente, la artista ha ingresado al club de los más ricos del mundo, con cálculos según Forbes, de una fortuna de US$ 1,000 millones en el 2025, y la mayor parte de esta proviene del valor de su compañía , que fue pensada para que “las mujeres de todas partes se sintieran incluidas”.

Fenty Beauty se caracteriza por productos ligeros y diseñados para aplicarse en capas, dentro de una gama global pensada para todos.

Junto a Fenty Beauty también llega Fenty Skin, la línea diseñada para simplificar y optimizar la rutina de cuidado facial sin sacrificar resultados. Fenty Skin dispone de productos multitarea potenciados con ingredientes dermatológicos de referencia y clínicamente probados para todo tipo de piel, tono y necesidades.