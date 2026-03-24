Un espacio de Estée Lauder Cos. en la sección de belleza de unos grandes almacenes en Londres. Fotógrafa: Betty Laura Zapata/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Estée Lauder Cos. dijo que está en conversaciones para comprar Puig Brands SA en un acuerdo que crearía un gigante de cosméticos con cerca de US$ 20,000 millones en ventas anuales.

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