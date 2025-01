La persona que inició la empresa familiar es el inglés Joseph Robinson Lindley, quién llegó al Perú en 1910. Su primer negocio fue un depósito de cervezas en el Centro de Lima. Sin embargo, el interés por producir bebidas se concretó cuando fundó la Fábrica de Aguas Gaseosas de la Santa Rosa en el distrito del Rímac.

En 1928, la empresa se formaliza al crear su razón social, en ese sentido, la fábrica pasó a llamarse José R. Lindley e hijos S.A. (luego cambia a Corporación Lindley). En ese entonces, el gerente de la empresa era José R. Lindley Stopannie (hijo) lanzó al mercado la gaseosa Inca Kola en 1935. “Se lanzó la bebida porque era el cuarto centenario de la fundación de Lima” , contó José Manuel Carrasco, historiador empresarial de la Universidad del Pacífico (UP).

Sin embargo, al año siguiente, el gigante de las bebidas Coca Cola ingresó al país buscando ser líder del mercado, lo que obligó a la compañía a expandir la marca Inca Kola a través de alianzas con embotelladoras locales para que produjeran la bebida amarilla. En 1945, Isaac Lindley, hermano de José R. Lindley, asume la gerencia para consolidar el negocio y convertir su marca como la segunda gaseosa del país. En ese momento, el grupo empezó a diversificarse.

Los inicios de la planta embotelladora del Jirón Cajamarca, en el Rímac.

Las empresas de la familia Lindley

En 1957, la compañía crea la empresa Distribución, Transporte y Almacenajes S.A. (Distral S.A.) para gestionar la distribución y transporte de bebidas gaseosas, jugos y néctares. Luego, en la década de 1960, la familia constituye Lintab S.A., un empresa de gestión de activos inmobiliarios . También, en 1961 estuvo involucrada en otras compañías del mismo rubro como Casa Propia, que posteriormente cambió su nombre a Inversiones y Asesorías S.A. (Inviase) en 1982.

Dentro del sector de la construcción , crea Tradi S.A., además de Industrias Petroquímicas del Perú S.A., que producía polietileno para fabricar cajas y botellas plásticas.

Posterior a ello, en 1973, la compañía constituye Frutos del País S.A. dedicada a la fabricación y comercialización de jugos y néctares. Dicha empresa, actualmente produce la marca Frugos . En 1996, las diversas empresas de la familia Lindley se fusionan para ser una sola entidad que se llamaría Corporación José R. Lindley S.A y que en el 2010 adoptó la denominación de Corporación Lindley.

Coca Cola y su asociación con la familia Lindley

Bajo el liderazgo de Isaac Lindley, él y sus hijos se consolidaron como los principales accionistas, mientras que sus hermanos redujeron su participación. Tras su fallecimiento en 1989, el mando de la empresa pasó a su hijo Johny Lindley Taboada , quien ya estaba al frente de la empresa familiar Inmobiliaria Lintab. Su gestión marcó un hito trascendental para la marca: superar a Coca-Cola .

Y fue recién en la década de los 90, que Inca Kola logró su cometido, aventajando en ventas a la multinacional Coca-Cola. En aquel momento, el propio Johny Lindley Suárez, hijo de Johny Lindley Taboada, comentó que en “Atlanta rebotaban los medios de prensa ¿por qué nos están ganando allá?”

Era un hecho, Coca-Cola no pudo vencer a la marca emblemática de los Lindley, por ello, no tuvieron otra opción que negociar: en 1999 compraron el 40% de las acciones de empresa Inca Kola S.A.— parte de la Corporación Lindley—por US$ 300 millones. Además, como parte del acuerdo, la Corporación Lindley obtuvo el derecho de embotellar Coca-Cola y otras marcas en Perú. “Se vuelven los distribuidores y embotelladores oficiales de Coca Cola, a cambio la estadounidense se encargaría de internacionalizar la bebida de los Lindley” , dijo el experto.

Década de los 90: Johnny Lindley Taboada, presidente del Directorio de Corporación Lindley, junto a un funcionario de The Coca Cola Company. FOTO: EL COMERCIO

Arca Continental Lindley ¿Adiós a una era?

El éxito de la marca en nuestro país no pudo replicarse en el extranjero, debido a que la bebida formaba parte de la idiosincrasia del país, por lo que la familia Lindley decide desprenderse de gran parte del capital accionariado de la empresa fundada en 1910, según cita El Cronista de Argentina.

Así, en 2015, vendió el 47.52% de las acciones de la Corporación Lindley a la empresa mexicana Arca Continental—embotelladora de Coca Cola—por US$ 760 millones , cediendo el control operativo de la compañía. Posteriormente, en 2018, Arca Continental adquirió el resto de las acciones comunes, alcanzando una participación del 99.78% y consolidando su control sobre la empresa.

No obstante, dicha adquisición generó controversias. Arca Continental pagó a la familia Lindley, accionista mayoritaria, aproximadamente US$ 2.946 por acción. Sin embargo, a los accionistas minoritarios se les ofreció alrededor de US$ 0.89 por acción, lo que provocó quejas y denuncias por parte de estos inversores. Además, cuestionaron el pago de una cláusula de no competencia que recibió la familia, en el cual consistía en no volver al negocio de las bebidas ni a competir en otros rubros que los nuevos propietarios mexicanos planeaban desarrollar.

Los Lindley y su éxito más allá de las bebidas

Tras un siglo de éxito con Inca Kola , la familia Lindley decidió diversificar sus negocios creando Lindcorp , un grupo empresarial distinto a la Corporación Lindley, con Johny Lindley Suárez —miembro de la cuarta generación—como gerente general. Así, incursionaron en los sectores de retail e inmobiliario. Uno de sus negocios más conocidos es la tienda de conveniencia Tambo+ , cuyo primer local abrió en 2015, el mismo año que la familia Lindley sellaba su alianza con la mexicana Arca Continental.

Tienda número 500 de Tambo se abrió en la avenida Túpac Amaru 577 en Trujillo.

Ese mismo año, creó la marca Comidas Gourmet, especializada en la elaboración de alimentos para las tiendas. Luego, en 2016, lanzó Glam Brands, distribuidor de cosméticos, y posteriormente Aruma , una marca enfocada en belleza y cuidado personal . También, cuenta con Real Estate, división que se especializa en actividades inmobiliarias.

Esta expansión hacia diversos sectores preparó a Lindcorp para dar un paso importante. En 2024, la compañía amplió su presencia internacional al adquirir Prosalon Distribuciones en Colombia, propietaria de las tiendas de belleza Cromantic y Blind .

En el mes de agosto de 2024, Arca Continental dijo a este medio que planea seguir invirtiendo en las plantas que están fuera de Lima, como Trujillo, Arequipa, Cusco e Iquitos. Mientras en el retail, Tambo+ proyectó superar las 540 tiendas para este año.

Temas que te podrían interesar sobre Corporación Lindley

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Redactor de Negocios con enfoque en Industrias, Tecnología y Educación. Anteriormente, exredactor de Economía en Diario El Gobierno. Desde el 2023 es parte de Gestión.