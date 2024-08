Tras dos años en que el invierno no reportó bajas temperaturas, este 2024 ha sido la excepción. Si bien algunas industrias se pueden ver favorecidas con ellas, otras no. Es el caso del negocio de bebidas, donde compite Arca Continental, la embotelladora y comercializadora de Coca Cola en Perú. Pese a ello, la empresa ha sabido obtener buenos resultados. Y los planes de cara al siguiente año ya se esbozaron. Enrique Pérez Barba, Director Ejecutivo de la compañía tomó las riendas de la empresa a inicios de año y en su primer entrevista revela los próximos pasos de la empresa donde las palabras innovación y marcas son las claves de sus futuros desarrollos. Sumado a ello, los planes de inversión traen consigo aumento en capacidades de producción.

¿Cuál es el balance en lo que va del año del desempeño de Arca Continental en Perú?

Empezamos con un primer trimestre espectacularmente bueno, después, los siguientes tres meses, el ritmo de crecimiento del volumen no fue el que esperábamos. Sin embargo, pudimos lograr un buen resultado en el primer semestre. Nuestro negocio es de bebidas, que funciona mucho mejor cuando la temperatura es alta. Prácticamente teníamos dos años sin tener un invierno y eso nos había favorecido en años anteriores y pero este año no se dio. Vamos a seguir trabajando para que el cierre del año cumplamos las expectativas.

¿Hay algún producto que se ha visto más golpeado y algún otro que si ha elevado demanda?

En este tercer trimestre sí. Tenemos algunos lanzamientos que nos han funcionado bien y muy buenos resultados especialmente en algunas de nuestras categorías de bebidas, por ejemplo, el agua saborizada, que nos ha dado excelentes resultados. Este es un lanzamiento que hicimos este año y que nos ha funcionado muy bien. Otro es Fury, bebida energética de la familia de Monster y también nos ha funcionado bastante bien en donde tenemos una gran oportunidad, o con Inca Kola en el mes patrio. Hemos realizado muchas actividades que nos han permitido rescatar parte de ese volumen que se nos fue por la temperatura.

¿Hay algún cambio distintivo en el consumidor peruano en el mercado que ustedes estén detectando más allá de lo esperado?

Al final del día, el consumo pues cada vez está más segmentado, hay un consumidor que está afectado por la economía y para ellos tenemos productos principalmente retornables con un precio más accesible. Tenemos otro consumidor, que tal vez está más interesado en hidratarse y para ellos, hemos desarrollado otro grupo de productos también enfocados muy especialmente en la hidratación. O consumidores que no quieren calorías y para ellos son las aguas saborizadas.

Un cliente mucho más específico ¿los está llevando a tener una oferta más diversificada?

Tenemos cientos de productos distintos entre la marca, el tamaño, la presentación y el empaque. Entonces sí hay una complejidad logística, una complejidad de producción que nosotros tenemos que entender y nos adaptamos a eso.

¿Podríamos decir que los últimos dos años han sido lo más dinámico en cuanto a ingresos en innovaciones?

Sí, sin duda. Hacia adelante, hay una mayor pulverización del mercado, con un consumidor con un gusto diferente y lo que nos toca hacer es prepararnos para poder ser efectivos y atender esa demanda.

¿Cuál es la categoría más afectada? ¿carbonatada?

Cuando hace más calor, el agua purificada es lo que más se vende, en cambio las bebidas gaseosas si tienen cierta permanencia a lo largo del año, porque también van asociadas con las comidas. Y las bebidas isotónicas o deportivas como Powerade, crecen por el calor.

Ya están preparando las innovaciones hacia el 2025 ¿dónde van a enfocar sus esfuerzos?

Si, una buena parte va a ser en lo que nosotros le llamamos hidratación que va desde el agua, las bebidas deportivas y algunas otras bebidas. Es muy importante para nosotros porque ahí tenemos una oportunidad como marca continental o como marcas de Coca-Cola. Hemos sido muy exitosos con las aguas saborizadas, entonces vamos a seguir buscando sabores que buscan nuestros consumidores y también nos enfocaremos en el empaque

¿Van a entrar con nuevas marcas de su portafolio internacional?

Así es, vamos con nuevas marcas y también con versiones de las marcas que tenemos hoy.

¿Ya hay versiones de estos productos hidratantes con cero azúcar?

Es parte de lo que estamos realizando para poner productos que puedan competir con estos sueros o bebidas sin azúcar. Y ya tenemos algunos productos equivalentes en otras geografías y pues lo que estamos viendo es como las vamos a traer aquí al Perú. Tenemos ese know how, solo tenemos que encontrar el punto exacto para el consumidor peruano y asegurar el éxito del lanzamiento.

Enrique Pérez Barba, Director Ejecutivo de Arca Continental destaca el futuro del mercado local.

¿Entonces es en la categoría de bebidas hidratantes donde vamos a ver los lanzamientos, es decir, la introducción de nuevas marcas?

Es una de las partes del foco principal. Fuera de Perú tenemos otras marcas, en Sudamérica está Flashlyte, que es un suero, en Estados Unidos Bodyarmor, que es muy parecida, y también Vitamin Water, Smartwater, que no necesariamente son para hidratarte, sino que cada uno de las versiones contribuye a algo. Esas opciones son las que estamos viendo para traerlas.

¿La idea sería entrar con importación o producir acá?

Normalmente lo que hacemos es importar para hacer pilotos y poder definir cuál va a ser la dimensión del proyecto, pero no hay duda de que nosotros tendríamos que producir aquí una vez que tengamos esta masa crítica en todas las capacidades para producirlas.

¿Y en el caso de las aguas saborizadas, ¿tienen la idea de tropicalizar la oferta?

Sí, las que tenemos ahora son estas de kion y manzana. Vale la pena revisar y tal vez poner algún sabor más local, más regional.

¿Está mapeado ese tipo de tropicalización también en las innovaciones que van a venir a fin de año?

Sí, nos interesa hacerlo antes que termine el año para aprovechar la temperatura y, que a partir de noviembre o diciembre, sea más favorable.

¿Los proyectos que tienen en cartera van de la mano con una ampliación de capacidad de planta?

En este momento tenemos aquí en Perú, la planta de Pucusana que es la más grande de Arca Continental, en la que llegamos a producir 200 millones de cáscaras, qué es lo que buscamos producir este año. Pero también tenemos otras plantas en Cusco, Trujillo, Arequipa e Iquitos y en cada uno de esos lugares estamos buscando darles las capacidades que necesitan. Vamos a seguir invirtiendo especialmente en las plantas que están fuera de Lima para poder atender la demanda de todos estos productos que hemos mencionado.

¿Y hay un plan de inversiones de corto mediano plazo?

Ahora estamos viendo nuestro plan de largo plazo que es para los próximos cinco años

¿Ese es un plan que ya empezó este año o antes?

Nosotros hacemos cada año un plan de cinco años, o sea lo vamos renovando. El que estamos cerrando es el que vamos a opera a partir del 2025, pero ya tenemos una planificación que hicimos el año pasado y que estamos ejecutando en el presente.

¿Y tienen un monto para ese plan quinquenal?

A nivel de Arca Continental, en los cinco países, donde operamos, vamos a invertir más de mil millones de dólares anualmente. Ahorita es parte de lo que estamos negociando para poder traer el mayor número de inversiones al Perú porque vemos que aquí hay una oportunidad importante hacia futuro.

¿Cuándo se concluiría la negociación?

Debe estar realizada antes de octubre.

En años anteriores ¿Perú en qué posición estuvo dentro de toda esta torta de inversión?

Perú en los últimos años ha tenido una posición importante porque hemos invertido tanto en vehículos como en refrigeradores y en algunas líneas de producción nuevas que hemos puesto. La planta, por ejemplo, de Arequipa en los últimos años ha generado mucho para atender aquella parte de la demanda que tenemos y la planta de Pucusana, es la que más ha recibido inversiones en años pasados.

¿Qué plantas quieren fortalecer?

La planta de Arequipa es la que queremos reforzar, de hecho acabamos de comprar varios terrenos anexos a la planta para poder extenderla.

¿Ven al sur con un gran potencial de demanda para expandir el mercado ahí?

Lo que pasa es que el año pasado invertimos de manera importante también en Trujillo lo que nos hizo crecer de manera importante, pero más relacionado con la logística centros de distribución, rutas que van a atender a nuestros clientes y en Arequipa lo que queremos hacer es reforzar la parte de producción.

¿Estarían duplicando la capacidad de producción en Arequipa?

En este momento no es necesario duplicarla, no tengo el número exacto, pero estaríamos creciendo en capacidad, pero no duplicarlo.

¿Ya es momento de evaluar, posiblemente una nueva planta en Perú sea Lima o en alguna región?

Pues no, porque precisamente lo que estamos haciendo es ampliando las plantas que actualmente tenemos.

¿Cuáles son las proyecciones para el término del 2024?

Buscamos que en lo que queda del tercer trimestre tengamos un buen resultado que nos permita recuperar y también que el cuarto trimestre nos ayude, en resumen lo que buscamos para para este cierre es tener resultados positivos, crecer un dígito en volumen y crecer un dígito alto en ingresos y que eso nos permita llegar a tener un crecimiento de utilidad también de un dígito.

SOBRE EL AUTOR Vanessa Ochoa Fattorini Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Tengo más de 15 años de experiencia en el periodismo económico y de negocios. He llevado cursos de especialización en la Universidad del Pacífico y ESAN. Laboro hace 10 años en el Diario Gestión en la sección Negocios.

